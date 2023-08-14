8 человек пострадало при теракте в иранской мечети

Число пострадавших в теракте в мечети Шахчерах в Иране выросло до восьми человек, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости .

Фото: kazpravda.kz

Число пострадавших в результате террористического акта в мечети Шахчерах в иранском городе Шираз выросло до восьми, заявил заместитель губернатора провинции Фарс по политическим вопросам Эсмаил Казаль Софли. Его слова приводит агентство IRNA.

"В этом инциденте один человек погиб, еще восемь получили ранения, все они доставлены в медицинские центры и проходят лечение", - заявил Софли.

Ранее иранские СМИ сообщали, что на мечеть Шахчерах совершили нападение два террориста, в результате четыре человека погибли. Однако, по словам командующего КСИР в провинции Фарс Ядоллы Буэли, в результате теракта погиб лишь один человек. Эту информацию подтвердил и губернатор провинции Мохаммад-Хади Иманийе.

Согласно агентству Tasnim, один из нападавших был застрелен силами правопорядка, второй был схвачен спустя два часа после нападения. Его фото распространено в социальных сетях и СМИ.

Это уже второй случай теракта в иранской мечети Шахчерах. Предыдущий теракт был совершен в Ширазе осенью 2022 года.