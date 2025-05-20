80 экспонатов к 80-летию Великой Победы Свет Победы 20 мая 2025 г. 0:00 0 Алибек Байшуленов собственный корреспондент по Кызылординской области Под таким названием в историко-краеведческом музее Кармакшинского района организовали экспозицию из предметов времен Великой Отечественной войны. фото предоставлено Азирбеком Бактыбаевым Как сообщил научный сотрудник музея Азирбек Бактыбаев, музейный фонд ежегодно пополняется десятками новых экспонатов военных лет. Среди них – военная форма, офицерский планшет, нагрудные знаки, медали и ордена, наградные документы, фотографии и личные вещи фронтовиков. – Потомки участников войны продолжают передавать на хранение в музей личные вещи своих предков, – говорит Азирбек Бактыбаев. – Причем люди сами связываются с нами и привозят семейные реликвии из разных аулов района. В свою очередь, пополнение фонда дало нам повод подготовить новую экспозицию в честь праздника Победы. Аким села Акжар Нуржамал Турсынбаева с разрешения мужа передала в музей личные вещи свекра, ветерана войны Ыкыласа Оксикбаева. Теперь его документы, ордена, медали, складной нож, точило, карманные часы и большой деревянный чемодан пополнили экспозицию музея. – Я не знаю всей истории чемодана, которому уж точно больше 85 лет, – говорит Нуржамал Турсынбаева. – Но слышала, что ата отправился на войну в 1942 году, потом были тюрьма в Германии, ссылка в Сибирь. Кратковременные воспоминания вызывали у него слезы, иногда – холодный взгляд. Он говорил, что этот деревянный чемодан всегда был с ним в годы лихолетья. Теперь эти предметы должны служить памятью и уроком для подрастающего поколения. Война и разруха – это боль, которую пережили наши деды и прадеды. Как сообщил заведующий музеем Тимур Леденев, в рамках празднования 80-летия Великой Победы в музее проводят встречи с ветеранами тыла и потомками участников Великой Отечественной войны. Дочь ветерана ВОВ Еримбета Койшыбаева Куляш рассказывает школьникам о героизме фронтовиков – Выставка экспонатов военных лет вызвала неподдельный интерес у жителей Кармакшинского района, – отметил он. – В военно-патриотических и познавательных мероприятиях принимают участие школьники района, трудовые коллективы предприятий и государственных органов. Музей уже посетили спасатели департамента по чрезвычайным ситуациям, сотрудники районной прокуратуры, отдела образования и другие. Наши экскурсоводы знакомят гостей с историческими экспонатами, рассказывают о героическом пути фронтовиков, подвиге тыловиков. Наша основная цель – на примерах жизни и труда людей той эпохи воспитать в молодежи дух патриотизма. Помнить и чтить героев, которые самоотверженно защищали страну и трудились на ее благо, – священный долг каждого из нас. #музей #память #история #ВОВ