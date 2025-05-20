Как сообщил научный сотрудник музея Азирбек Бактыбаев,­ музейный фонд ежегодно пополняется десятками новых экс­понатов военных лет. Среди них – военная форма, офицерский планшет, нагрудные знаки, медали и ордена, наградные документы, фотографии и личные вещи фронтовиков.

– Потомки участников войны продолжают передавать на хранение в музей личные вещи своих предков, – говорит Азирбек Бактыбаев. – Причем люди сами связываются с нами и привозят семейные реликвии из разных аулов района. В свою очередь, пополнение фонда дало нам повод подготовить новую экспозицию в честь праздника Победы.

Аким села Акжар Нуржамал Турсынбаева с разрешения мужа передала в музей личные вещи свекра, ветерана войны Ыкыласа Оксикбаева. Теперь его документы, ордена, медали, складной нож, точило, карманные часы и большой деревянный чемодан пополнили экспозицию музея.

– Я не знаю всей истории чемодана, которому уж точно больше 85 лет, – говорит Нуржамал Турсынбаева. – Но слышала, что ата отправился на войну в 1942 году, потом были тюрьма в Германии, ссылка в Сибирь. Кратковременные воспоминания вызывали у него слезы, иногда – холодный взгляд. Он говорил, что этот деревянный чемодан всегда был с ним в годы лихолетья. Теперь эти предметы должны служить памятью и уроком для подрастающего поколения. Война и разруха – это боль, которую пережили наши деды и прадеды.

Как сообщил заведующий музеем Тимур Леденев, в рамках празднования 80-летия Великой Победы в музее проводят встречи с ветеранами тыла и потомками участников Великой Отечественной войны.

Дочь ветерана ВОВ Еримбета Койшыбаева Куляш рассказывает школьникам о героизме фронтовиков

– Выставка экспонатов военных лет вызвала неподдельный интерес у жителей Кармакшинского района, – отметил он. – В военно-патриотических и познавательных мероприятиях принимают участие школьники района, трудовые коллективы предприятий и государственных органов. Музей уже посетили спасатели департамента по чрезвычайным ситуациям, сотрудники районной прокуратуры, отдела образования и другие. Наши экскурсоводы знакомят гостей с историческими экспонатами, рассказывают о героическом пути фронтовиков, подвиге тыловиков. Наша основная цель – на примерах жизни и труда людей той эпохи воспитать в молодежи дух пат­риотизма. Помнить и чтить героев, которые самоотверженно защищали страну и трудились на ее благо, – священный долг каждого из нас.