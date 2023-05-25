800 долларов выманил за поездку у иностранных туристов таксист в Алматы

В городе Алматы на таксиста, затребовавшего у иностранцев 800 долларов США, завели уголовное дело, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Скриншот с видео ДП Алматы

21 мая частный извозчик в международном аэропорту Алматы посадил в свою машину туристов из Индии, пообещав подвести их до гостиницы за тысячу тенге.

Однако по прибытии на место таксист стал требовать у пассажиров 1 180 долларов, пригрозив им расправой и тем, что не отдаст их вещи. В результате иностранцы вынуждены были отдать извозчику 800 долларов.

После того, как гости из-за рубежа обратились в УП Бостандыкского района, был задержан 27-летний мужчина, на которого было зарегистрировано уголовное дело по статье «Вымогательство».

Кроме того, подозреваемый остался без авто. Транспорт водворили на специализированную штрафстоянку за многочисленные нарушения ПДД и неоплаченные штрафы.

В содеянном таксист раскаялся и вернул индийцам их деньги.

Потерпевшие выразили благодарность полиции Казахстана.