Общество
850 тенге за килограмм сахара: ажиотажный спрос спровоцировал рост цен в Костанайской области
Валентина Мелехова

В результате ажиотажного спроса на сахар его стоимость за килограмм достигла в Костанайской области 850 тенге.

Самая заоблачная цена зафиксирована в магазинах райцентра Аулиекольского района. Но это было в минувшие выходные. Сейчас в данном регионе сахар вообще исчез с прилавков. При этом поясняется, что его не скупили в полном объеме, а просто убрали в ожидании новых ценников.

В торговых точках областного центра самая высокая цена за килограмм сахара – 600 тенге. Есть, конечно, и дешевле, но его отпус­кают в ограниченном количестве. К примеру, в супермаркете «Меркурий» в руки дают только два килограмма по 390 тенге каждый.

– Сегодня за какие-то четыре часа мы продали 50 килограммов сахара. Продали бы и больше, если бы не ввели лимит. У нас остались небольшие запасы. На неделю, может быть, еще хватит. Я работаю в супермаркете уже четвертый год, и никогда прежде сахар не пользовался такой бешенной популярностью, – призналась товаровед супермаркета «Меркурий».

Ажиотажный спрос на сахар в Костанае начался еще в конце января, когда в регионе начали действовать предельные цены на социально значимые товары. Тогда сахар продавали по 289 тенге за кило. Этот товар горожане махом сметали с полок. Уже в феврале запасы стабфонда почти иссякли.

– В 2019 году в стабфонд было закуплено 300 тонн сахара. За три года мы продали всего 18 тонн, а за месяц года нынешнего – 200 тонн, – сообщила директор департамента по работе со стабилизационным фондом АО «СПК «Тобол» Мадина Махмутова.

В итоге в конце февраля в Костанае было принято решение ввести лимитированную продажу сахарного песка: в одни руки не более трех килограммов. Видимо, это и стало причиной еще большего спроса на сахар, что, соответственно, привело к скачку цен. Недобросовестные коммерсанты стали взвинчивать цены, пользуясь ажиотажным спросом.

В минувшие выходные стоимость килограмма сахара в Костанае выросла вдвое.

– В пятницу мы продали остатки сахара по 390 тенге. В субботу утром поставщик привез товар уже по новой цене, соответственно, и нам пришлось поднять стои­мость. Она достигла 450 тенге за килограмм. И вот сегодня поставщики опять повысили цену. Мы продаем его уже по 550 тенге за килограмм, – дала четкий расклад продавец магазина «Зеленый» Зулифия Абенова.

Впрочем, во многих магазинах города сахар вообще исчез с полок. Причем не только социальный, но и обычный. Сейчас руководство области в срочном порядке решает вопрос дефицита социально важного продукта. Из бюджета области выделено 850 млн тенге для его закупа.

– На сегодняшний день в стабилизационном фонде имеется запас сахара, который будет продаваться через торговые сети лимитированно. Это позволит избежать вывоза сахара за пределы области. Также через АО «Продкорпорация» поставщиками в ближайшее время сахар будет закуплен. Дополнительно прорабатывается вопрос его завоза из других стран, – прокомментировал аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.

При этом пока нет точной информации, откуда именно планируется производить поставки. Известно, что казахстанские заводы заявки из регионов пока не принимают, а Россия ввела запрет на вывоз сахара за пределы своей страны. Следует полагать, что новый завоз будет осуществлен уже по новым, более высоким ценам. И винить в этом в первую очередь следует граждан, тоннами скупавших сахар, что и привело в результате к его искусственному дефициту, а затем и к росту цен.

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