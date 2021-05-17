87 вопросов: о чем спросят казахстанцев во время переписи населения

При проведении национальной переписи 2021 года, гражданам Казахстана будет задано 87 вопросов, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.
Как отмечается, перечень вопросов, включенных в переписные листы, значительно расширен. Он включает 67 вопросов и 20 уточняющих подвопросов.
"Основой для расширения послужили рекомендации европейских статистиков по проведению переписи населения и жилого фонда раунда 2020 года и методологические материалы Межгосударственного статистического комитета СНГ", - пояснили в бюро.
В отличие от национальной переписи 2009 года, где опрос проходил по 73 вопросам, в переписи 2021 года расширены вопросы миграции, занятости, брачного состояния, рождаемости и владения языками. Также включены новые вопросы, рекомендованные Вашингтонской группой по статистике инвалидности ООН, целью которых является содействие расширению международного сотрудничества в области статистики здравоохранения, уделяя также внимание критериям инвалидности.
Национальная перепись 2021 года пройдет с 1 сентября по 30 октября. Ее девиз - "Қазақстанда әркім маңызды! В Казахстане каждый важен!"