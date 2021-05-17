87 вопросов: о чем спросят казахстанцев во время переписи населения

Общество
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При проведении национальной переписи 2021 года, гражданам Казахстана будет задано 87 вопросов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.

Как отмечается, перечень вопросов, включенных в переписные листы, значительно расширен. Он включает 67 вопросов и 20 уточняющих подвопросов.

"Основой для расширения послужили рекомендации европейских статистиков по проведению переписи населения и жилого фонда раунда 2020 года и методологические материалы Межгосударственного статистического комитета СНГ", - пояснили в бюро.

В отличие от национальной переписи 2009 года, где опрос проходил по 73 вопросам, в переписи 2021 года расширены вопросы миграции, занятости, брачного состояния, рождаемости и владения языками. Также включены новые вопросы, рекомендованные Вашингтонской группой по статистике инвалидности ООН, целью которых является содействие расширению международного сотрудничества в области статистики здравоохранения, уделяя также внимание критериям инвалидности.

Национальная перепись 2021 года пройдет с 1 сентября по 30 октября. Ее девиз - "Қазақстанда әркім маңызды! В Казахстане каждый важен!"

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