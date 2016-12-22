96 шымкентцев получили ключи от новых квартир

В Шымкенте прошло мероприятие по вручению ключей от новых квартир по государственным программам социального арендного жилья "Нұрлы жол" и развития регионов до 2020 года, передает Kazpravda.kz.
Ключи получили 96 очередников акимата, среди которых многодетные и неполные семьи; семьи, имеющие детей инвалидов; дети-сироты; оралманы; государственные служащие и работники бюджетных организаций.
Квартиры в 7-этажных жилых домах по улице Тулеметова, 69/10, 69/24 расположены в новом микрорайоне города, выполнены в чистовой отделке и готовы к заселению – качественные сантехника, окна, кафель, линолеум и двери. Из них 3-комнатных – 24, 2-комнатных – 48, 1-комнатных – 24. Арендная плата не превышает 900 тенге за квадратный метр, квартиры по истечении 20-летнего срока становятся собственностью граждан.
"Большинство применяемых строительных материалов отечественного производства: керамогранит, линолеум, цемент, дверные блоки, лакокрасочные материалы, утеплители. Бетон, газоблоки, трубы полиэтиленовые, окна и витражи ПВХ, сухие смеси для отделочных работ, асфальтобетонные смеси, железобетонные изделия производит наша компания, что значительно удешевляет стоимость", – пояснили представители застройщика.
С начала реализации государственных программ "Нұрлы жол" и развития регионов до 2020 года в Шымкенте Казахстанской Ипотечной Компанией построено и приобретено 2 541 квартира по программе арендного жилья и в Туркестане 144 квартиры в рамках государственно-частного партнерства.
Стоит отметить, что по стране этот показатель составил более 12 тысяч квартир общей площадью более 700 тыс. кв. м. Жилые площади введены в эксплуатацию в Астане, Алматы, Шымкенте, Актобе, Актау, Усть-Каменогорске, Караганде, Кокшетау, Костанае, Кызылорде, Павлодаре, Семее, Талдыкоргане, Таразе, а также в Алматинской, Акмолинской и Восточно-Казахстанской областях.
Всего за 5 лет реализации программы планируется предоставить 1, 4 млн кв. м арендного жилья.
Оператором данных госпрограмм является Казахстанская Ипотечная Компания – дочерняя организация холдинга "Байтерек".