Общество
96 шымкентцев получили ключи от новых квартир
Ботагоз Балтабаева
В Шымкенте прошло мероприятие по вручению ключей от новых квартир по государственным программам социального арендного жилья "Нұрлы жол" и развития регионов до 2020 года, передает Kazpravda.kz.

Ключи получили 96 очередников акимата, среди которых многодетные и неполные семьи; семьи, имеющие детей инвалидов; дети-сироты; оралманы; государственные служащие и работники бюджетных организаций.

585b632ca34141482384172.jpg

Квартиры в 7-этажных жилых домах по улице Тулеметова, 69/10, 69/24 расположены в новом микрорайоне города, выполнены в чистовой отделке и готовы к заселению – качественные сантехника, окна, кафель, линолеум и двери. Из них 3-комнатных – 24, 2-комнатных – 48, 1-комнатных – 24. Арендная плата не превышает 900 тенге за квадратный метр, квартиры по истечении 20-летнего срока становятся собственностью граждан.

585b6347497ac1482384199.jpg

"Большинство применяемых строительных материалов отечественного производства: керамогранит, линолеум, цемент, дверные блоки, лакокрасочные материалы, утеплители. Бетон, газоблоки, трубы полиэтиленовые, окна и витражи ПВХ, сухие смеси для отделочных работ, асфальтобетонные смеси, железобетонные изделия производит наша компания, что значительно удешевляет стоимость", – пояснили представители застройщика.

585b63a6ecec31482384294.jpg

С начала реализации государственных программ "Нұрлы жол" и развития регионов до 2020 года в Шымкенте Казахстанской Ипотечной Компанией построено и приобретено 2 541 квартира по программе арендного жилья и в Туркестане 144 квартиры в рамках государственно-частного партнерства.

585b63f6f19221482384374.jpg

Стоит отметить, что по стране этот показатель составил более 12 тысяч квартир общей площадью более 700 тыс. кв. м. Жилые площади введены в эксплуатацию в Астане, Алматы, Шымкенте, Актобе, Актау, Усть-Каменогорске, Караганде, Кокшетау, Костанае, Кызылорде, Павлодаре, Семее, Талдыкоргане, Таразе, а также в Алматинской, Акмолинской и Восточно-Казахстанской областях.

Всего за 5 лет реализации программы планируется предоставить 1, 4 млн кв. м арендного жилья.

Оператором данных госпрограмм является Казахстанская Ипотечная Компания – дочерняя организация холдинга "Байтерек".

Популярное

Все
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
Трассу Караганда – Балхаш еще не закончили ремонтировать, а работу уже нужно переделывать
Долговая яма кредитных товариществ Казахстана
Не последняя пандемия
Мухтар Ауэзов: неизвестное об известном
Совет «удобных» людей?
Арийцы и Большая Евразия
Полигон закрыт – проблемы остались
Керамические кирпичи благополучия
Время развиваться и созидать
Старый парк не станет молодым
В свете глобальной безопасности
Уроки от «Мичурина»
Вживую – это вам не на фото
В помощь гражданскому сектору
Новые проекты Саркана
Для здоровья и души
Все на старты!
Ждем успеха от юниоров
Борцы приносят нам медали
Сахарный ажиотаж продолжается в Петропавловске
Новая праздничная дата появится в Казахстане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 22 июля
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде
Рассылку об отмене поездов из-за коронавируса прокомментировали в КТЖ
В каком случае введут локдаун в Казахстане, рассказали в Минздраве
Лжегенерала в Казахстане осудили за подстрекательство к даче взятки
Суд оштрафовал оскандалившуюся "жену прокурора" в Шымкенте
"Битва" за сахар попала на видео в Караганде
Тела многодетных супругов нашли в запертой квартире в Атырау
Опубликован рейтинг ведущих вузов-2022
Крупная американская компания перенесла производство из России в Казахстан
Новая волна технарей появится в Казахстане
Нур-Султан перешел в "желтую" зону по коронавирусу
Окончательное решение по летним каникулам школьников озвучило Минпросвещения РК
Полицейский лишился должности после видео с "разборками" в Караганде
Безработный нашел нарушение трудового законодательства в объявлениях о вакансиях
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 21 июля
Когда долги бросают в холод
Здесь зарождалась степная демократия
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Что происходит с тенге – свежие данные
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
Журналист Махамбет Абжан задержан за вымогательство в Нур-Султане
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Cтуденты из Индии утонули в каньоне Аксу: появилось видео, снятое за секунды до трагедии
О требованиях к школьной форме рассказали в Минпросвещения
Закон Республики Казахстан

Читайте также

Общество
Что делал Нурсултан Назарбаев в Турции, рассказал пресс-сек…
Общество , Технологии
Сервис "Личное дело работника" запустили на сайте hr.enbek.…
Общество
Похитившей бюджетные деньги директору спецшколы-интерната д…
Общество
Dostyk TransTerminal: эффективно развивать казахстанскую ло…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]