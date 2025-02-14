98,9% населения страны обеспечены питьевой водой

Водное хозяйство
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В 2024 году построено и реконструировано 3100 км сетей водоснабжения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство водных ресурсов и ирригации

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По итогам прошлого года 98,9% казахстанцев имеют доступ к услугам водоснабжения: 99,4% городских и 97,8% сельских жителей обеспечены качественной питьевой водой.

Напомним, что доступом к услугам водоснабжения в 2020 году были обеспечены 93,8% казахстанцев, в 2021 году – 95,6%, в 2022 году – 96,5%,  в 2023 году – 97,8%

В 2024 году завершены 8 проектов по реконструкции и строительству групповых водопроводов в шести регионах страны: Акмолинской, Алматинской, Кызылординской области, Северо-Казахстанской, Мангистауской областях и области Ұлытау. Это улучшило водоснабжение 49 населенных пунктов, где проживают 208 тысяч человек. 

Начата реализация 23 проектов по строительству и реконструкции групповых водопроводов в 9 областях страны: Акмолинской, Атырауской, Алматинской, Кызылординской, Мангистауской, Туркестанской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской областях и области Ұлытау. 

В результате реализации всех проектов будут построены более 2 100 км водопроводов для улучшения водоснабжения 420 населенных пунктов. К централизованному водоснабжению будут подключены 67 населенных пунктов, где проживают 162 тысячи человек. 

Кроме того, в 2024 году для обеспечения санитарно-эпидемиологического надзора за качеством питьевой воды был обследован 241 водопровод. Из них 209 – в сельской местности, 24 – в городах, а 8 – групповые водопроводы. Выданы 44 предписания об устранении выявленных нарушений. В общей сложности было изучено более 66 тысяч проб из водопроводов страны. 

По поручению главы государства в 2024 году была создана Национальная гидрогеологическая служба «Казгидрогеология». Служба осуществляет поисково-разведочные работы для освоения и использования подземных водных ресурсов в вододефицитных регионах Казахстана. Особое внимание уделено обеспечению населенных пунктов на западе республики питьевой водой из подземных источников. 

По прогнозам, запасы подземных вод в Казахстане составляют около 40 млрд кубометров, из которых 15 млрд кубометров уже готовы к использованию. На питьевые нужды в стране ежегодно расходуется 1,2 млрд кубометров воды. 

Для увеличения объема поверхностных вод к 2030 году планируется построить 42 новых водохранилища общим объемом 2,6 млрд кубометров.

С целью бережного использования водных ресурсов ведётся комплексная работа по цифровизации водной отрасли, стимулированию внедрения современных водосберегающих технологий и перехода на более экономичные сельскохозяйственные культуры, а также повторному использованию очищенных сточных вод в крупных населенных пунктах.

В рамках ускорения внедрения передовых водосберегающих технологий разработаны меры по стимулированию промышленных предприятий к переходу на повторное использование воды в промышленности.

В новой редакции Водного кодекса предусмотрено требование к предприятиям по наличию плана перехода в течение пяти лет к системам оборотного и (или) повторного водоснабжения. В каждой из областей разработаны и утверждены Модельные планы по увеличению повторного использования воды в промышленных предприятиях до 2030 года.

До конца 2030 года планируется увеличить объем повторного использования воды в отраслях экономики с 17% до 28%.

Помимо этого, утверждены Методические рекомендации по водосбережению в бытовых условиях, которые включают такие меры, как своевременное устранение утечек в неисправных кранах, установление аэрационных кранов, применение двухкнопочных смывных бачков, установка автоматических сенсорных смесителей, включение стиральной машины только при полной загрузке и другие.

В 2024 году в шести регионах страны были пересмотрены принципы тарификации питьевой воды для физических лиц. Были введены социальные нормы потребления (в случае потребления воды свыше 3 м³ в месяц, за дополнительные объемы воды тариф становится выше). 

Эта мера позволила сэкономить в среднем 1,65 млн кубометров воды в месяц в шести регионах: Акмолинской, Актюбинской, Туркестанской областях, области Ұлытау, городах Алматы и Шымкент. До введения социальных норм потребления средний объем потребления питьевой воды по всем шести регионам составлял 21,1 млн кубометров, после – показатель снизился до 19,5 млн кубометров.

Полномасштабная модернизация водохозяйственной инфраструктуры, внедрение передовых водосберегающих технологий, цифровизация учета воды и развитие культуры её экономии среди населения и предприятий позволят обеспечить качественным водоснабжением всё население Казахстана.

#питьевая вода #водные ресурсы

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