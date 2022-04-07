Статьи А еще нужен бассейн 7 апреля 2022 г. 3:22 Екатерина Бескорсая, Павлодарская область Сельчане из Иртышского района просят власти не только ремонтировать дороги и соцобъекты, но и восстановить районный музей, фонтан, а также позаботиться о березовых колках. Выполняя поручение Президента, в Прииртышье уже начали проводить отчеты акима перед населением в новом формате. Для начала событие из областного центра «переехало» в сельские территории: первыми свои вопросы задавали главе региона жители северного Иртышского района. Заблаговременно все села этого района посетили руководители областных управлений, собрали проблемные вопросы, сделали предварительный анализ, а потом с двухдневной командировкой туда выехал аким области Абылкаир Скаков. Таким образом, диалог получился более предметным и результативным, ведь, что говорить, далеко не у всех сельчан был шанс приехать в Павлодар на традиционный отчет и пройти к микрофону, чтобы задать свой вопрос. Теперь же предварительно выездная делегация собрала 67 обращений. Людей по-прежнему волнуют все сферы – от сельского хозяйства и землепользования до ЖКХ, благоустройства, а также социальный блок. Как сообщили в акимате, 8 вопросов удалось решить по горячим следам, в течение этого года найдут решение еще 16. Половина проблем – в долгосрочной перспективе, поскольку они требуют подготовки ПСД и проведения экспертиз. Кстати, было немало вопросов о землях в населенных пунктах, ранее предоставленных для сельхозтоваропроизводства, но не используемых по назначению. Районные власти заверяют: заняли решительную позицию и намерены разобраться со всеми такими наделами. В этом году в районе планируют вернуть в госфонд 8,5 тыс. га земель: в ближайшие два месяца – более 2,5 тыс. га в Кызылжарском сельском округе, остальные – до конца года. Жители села Косагаш напомнили акиму о давней проблеме: мобильная связь здесь работает с большими перебоями, слабый сигнал еще в четырех населенных пунктах. И, как заверил Абылкаир Скаков, этот вопрос отрабатывают на уровне республики, что позволит решить его до конца года. Больная для всего Прииртышья тема – это потравка гнуса. Абылкаир Скаков призвал местных жителей присоединиться к контролю за дезинсекционными работами. Нужно подключить активистов, чтобы они каждый день видели, какой объем препарата направили на ликвидацию гнуса, на какой стадии находится процесс, какие места обработки первоочередные и так далее. Подрядчик для борьбы с кровососущими насекомыми уже известен, потому что контракт с ним заключили в прошлом году, однако исполнитель работ должен будет доказать, что эффективность его действий составила не менее 80%. Еще один вектор, где требуется общественный контроль, – это ремонт социальных объектов. Например, в ближайшее время предстоит капитальный ремонт средней общеобразовательной школы № 1 села Иртышск, в том числе нужно обновить кровлю и фасад. Родительский и учительский контроль на этапе ремонта не помешают. Здание возвели в 1969 году, несколько раз частично ремонтировали. А ведь школа полнокомплектная, здесь обучаются 307 детей. За последние 10 лет число воспитанников увеличилось почти вдвое. Действуют кружки робототехники, экологии, правоведения, дебатный клуб, секции волейбола, баскетбола, настольного тенниса. Кстати, в 2022-м в районе планируют отремонтировать 6 школ на 600 млн тенге, в следующем году – еще две. Также в этом году обновят 12 котлов отопления в школах района. Были и вопросы, которые нечасто услышишь на встречах с сельским населением. Например, жительница Иртышска Злата Балуева поинтересовалась, когда возьмутся за ремонт фонтана, ведь люди мечтают об уютных местах отдыха. По словам акима района Аяна Бейсекина, в этом году на благоустройство выделили 120 млн тенге. Половину суммы потратят на райцентр: расширят главный сквер села, как раз реанимируют фонтан, с учетом прироста населения установят три светофора, планируют реализовать программу озеленения. Молодые жители Иртышска просили руководство области построить в райцентре бассейн – от имени односельчан обратилась к Абылкаиру Скакову бронзовый призер чемпионата Азии по вольной борьбе Асель Каримова. Девушка могла переехать в город, но решила вернуться в Иртышск и тренировать детей. Сейчас здесь возводят спортивный комплекс, и окончания строительства местные жители ждут с нетерпением. Бассейна в проекте нет, так что властям еще предстоит просчитать возможности для такого объекта. Пенсионер из Иртышска Тимофей Евтушенко рассказал, что неплохо было бы восстановить бывший районный музей, здание которого не смогли сохранить в тяжелые 90-е годы. Ведь это не только память об истории родного края, но и один из инструментов воспитания молодежи. Инициативу аксакала обещали поддержать, но местным властям с общественностью предстоит позаботиться о том, чтобы наполнение у музея было достойным. А еще пенсионер посетовал на то, что в районе уменьшается площадь березовых колков, и предложил закрепить за ними статус природоохранного объекта. Абылкаир Скаков и в этом вопросе поддержал сельчанина и пообещал проработать его обращение с министерством экологии. В областном акимате сообщили, что подобные выездные отчеты теперь будут проходить во всех районах области.