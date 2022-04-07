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​​​​​​​А еще нужен бассейн
Екатерина Бескорсая, Павлодарская область

Сельчане из Иртышского района просят власти не только ремонтировать дороги и соцобъекты, но и восстановить районный музей, фонтан, а также позаботиться о березовых колках.

Выполняя поручение Президента, в Прииртышье уже начали проводить отчеты акима перед населением в новом формате. Для начала событие из областного центра «переехало» в сельские территории: первыми свои вопросы задавали главе региона жители северного Иртышского района.

Заблаговременно все села этого района посетили руководители областных управлений, собрали проблемные вопросы, сделали предварительный анализ, а потом с двухдневной командировкой туда выехал аким области Абылкаир Скаков. Таким образом, диалог получился более предметным и результативным, ведь, что говорить, далеко не у всех сельчан был шанс приехать в Павлодар на традиционный отчет и пройти к микрофону, чтобы задать свой вопрос.

Теперь же предварительно выезд­ная делегация собрала 67 обращений. Людей по-прежнему волнуют все сферы – от сельского хозяйства и землепользования до ЖКХ, благоустройства, а также социальный блок. Как сообщили в акимате, 8 вопросов удалось решить по горячим следам, в течение этого года найдут решение еще 16. Половина проблем – в долго­срочной перспективе, поскольку они требуют подготовки ПСД и проведения экспертиз.

Кстати, было немало вопросов о землях в населенных пунктах, ранее предоставленных для сельхозтоваропроизводства, но не используемых по назначению. Районные власти заверяют: заняли решительную позицию и намерены разобраться со всеми такими наделами. В этом году в районе планируют вернуть в госфонд 8,5 тыс. га земель: в ближайшие два месяца – более 2,5 тыс. га в Кызылжарском сельском округе, остальные – до конца года.

Жители села Косагаш напомнили акиму о давней проблеме: мобильная связь здесь работает с большими перебоями, слабый сигнал еще в четырех населенных пунктах. И, как заверил Абылкаир Скаков, этот вопрос отрабатывают на уровне республики, что поз­волит решить его до конца года.

Больная для всего Приир­тышья тема – это потравка гнуса. Абылкаир Скаков призвал местных жителей присоединиться к контролю за дезинсекционными работами. Нужно подключить активистов, чтобы они каждый день видели, какой объем препарата направили на ликвидацию гнуса, на какой стадии находится процесс, какие места обработки первоочередные и так далее. Подрядчик для борьбы с кровососущими насекомыми уже известен, потому что контракт с ним заключили в прошлом году, однако исполнитель работ должен будет доказать, что эффективность его действий составила не менее 80%.

Еще один вектор, где требуется общественный контроль, – это ремонт социальных объектов. Например, в ближайшее время предстоит капитальный ремонт средней общеобразовательной школы № 1 села Иртышск, в том числе нужно обновить кровлю и фасад. Родительский и учительский контроль на этапе ремонта не помешают. Здание возвели в 1969 году, несколько раз частично ремонтировали. А ведь школа полнокомплектная, здесь обучаются 307 детей. За последние 10 лет чис­ло воспитанников увеличилось почти вдвое. Действуют кружки робототехники, экологии, правоведения, дебатный клуб, секции волейбола, баскетбола, настольного тенниса.

Кстати, в 2022-м в районе планируют отремонтировать 6 школ на 600 млн тенге, в следующем году – еще две. Также в этом году обновят 12 котлов отопления в школах района.

Были и вопросы, которые нечасто услышишь на встречах с сельским населением. Например, жительница Иртышска Злата Балуева поинтересовалась, когда возьмутся за ремонт фонтана, ведь люди мечтают об уютных местах отдыха. По словам акима района Аяна Бейсекина, в этом году на благоустройство выделили 120 млн тенге. Половину суммы потратят на райцентр: расширят главный сквер села, как раз реанимируют фонтан, с учетом прироста населения установят три светофора, планируют реализовать программу озеленения.

Молодые жители Иртышска просили руководство области построить в райцентре бассейн – от имени односельчан обратилась к Абылкаиру Скакову бронзовый призер чемпионата Азии по вольной борьбе Асель Каримова. Девушка могла переехать в город, но решила вернуться в Иртышск и тренировать детей. Сейчас здесь возводят спортивный комплекс, и окончания строительства местные жители ждут с нетерпением. Бассейна в проекте нет, так что влас­тям еще предстоит просчитать возможности для такого объекта.

Пенсионер из Иртышска Тимофей Евтушенко рассказал, что неплохо было бы восстановить бывший районный музей, здание которого не смогли сохранить в тяжелые 90-е годы. Ведь это не только память об истории родного края, но и один из инструментов воспитания молодежи. Инициативу аксакала обещали поддержать, но местным властям с общественностью предстоит позаботиться о том, чтобы наполнение у музея было достойным.

А еще пенсионер посетовал на то, что в районе уменьшается площадь березовых колков, и предложил закрепить за ними статус природоохранного объекта. Абылкаир Скаков и в этом вопросе поддержал сельчанина и пообещал проработать его обращение с министерством экологии.

В областном акимате сообщили, что подобные выездные отчеты теперь будут проходить во всех районах области.

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