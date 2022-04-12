В Таразе завершился отопительный сезон.

Нынче завершение отопительного сезона произошло несколько позже обычного. Холода, державшиеся вплоть до начала апреля, не давали расслабиться поставщикам. Да и потребители были рады продлению срока подачи тепла.

Как сообщили в акимате города, согласно строительным нормам и правилам продолжительность отопительного сезона составляет не более 164 суток. Правда, отключение тепла происходит при условии, что температура наружного воздуха в последние пять суток составляла выше 8 градусов.

Буквально на днях из-за резкого повышения температуры воздуха до +17-21 градусов распоряжением акима города объявлено о прекращении подачи тепла в дома. Но горячее водоснабжение в многоэтажках решено сделать бесперебойным. Это на самом деле радует, поскольку несколько лет назад о таком можно было только мечтать. Вместе с завершением отопительного сезона всегда отключали горячую воду.

По мере необходимости по запросам руководителей объектов здравоохранения и дошкольного образования в этих учреждениях подача отопления пока может быть продолжена, сообщили в акимате Тараза.

Следуя традиции, отвечающей известной народной муд­рости «готовь сани летом, а телегу – зимой», до начала следующего отопительного сезона тепловики планируют хорошо потрудиться. Ими будут проведены работы по обследованию тепловых сетей и капитальному ремонту внутренних трубопроводов в соответствии с планом.