Полиция обратилась к болельщикам перед матчем «Кайрат» – «Ордабасы»

Закон и Порядок

В МВД напомнили о необходимости соблюдать правила поведения на спортивных мероприятиях

Фото: МВД

В преддверии матча чемпионата Казахстана между алматинским «Кайратом» и шымкентским «Ордабасы» правоохранительные органы призвали болельщиков соблюдать общественный порядок и поддерживать команды в атмосфере взаимного уважения, передает Kazpravda.kz.

Ожидается, что встреча станет одним из самых посещаемых футбольных событий и соберет на стадионе тысячи зрителей.

«Для обеспечения безопасности участников и болельщиков будут задействованы усиленные наряды полиции, военнослужащие Национальной гвардии и другие профильные службы. На территории стадиона и прилегающих участках также будут использоваться современные средства видеонаблюдения и контроля. Особое внимание будет уделено профилактике возможных нарушений общественного порядка», - сообщили в МВД.

В ведомстве призвали зрителей не поддаваться на провокации, соблюдать требования законодательства, уважительно относиться к окружающим и поддерживать свои команды исключительно в рамках спортивной культуры.

Правоохранители подчеркнули, что рассчитывают на ответственное поведение болельщиков и проведение матча в безопасной и доброжелательной атмосфере.

Напомним, матч между командами пройдет в Алматы, 26 июля. 

#футбол #предупреждение #беспорядки

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