Несмотря на поручение Президента обеспечить 100-процент­ный охват всех населенных пунктов чистой питьевой водой к 2025 году и выделение за последние три года на эти цели более 700 млрд тенге, десятки тысяч казахстанцев продолжают пользоваться колодцами и водовозами. Ситуацию с водоснабжением обсудили на заседании Комитета партийного контроля партии «Amanat».

По итогам 2024 года доступ к централизованному водоснабжению в городах составляет 99,4%, в селах – 97,8%. Однако, как подчеркивают в партии, за оставшимися процентами скрываются реальные люди и сис­темные провалы в работе местных исполнительных органов.

– Мы снова сталкиваемся с одними и теми же нарушениями: неучтенный уровень грунтовых вод, нерадивые подрядчики, затягивание корректировок ПСД, просчеты в планировании, – отметил на заседании секретарь партии «Amanat» Ержан Жылкыбаев.

По словам председателя Комитета партийного контроля, депутата Мажилиса Павла Казанцева, даже формально высокие показатели не дают повода останавливаться на ­достигнутом.

– Мы слышим, что 97,8% – это якобы хорошо. Но если один метр до берега не преодолели – значит реку не переплыли. Из более чем 6 тысяч сел 705 до сих пор без воды. Из 90 городов 18 не охвачены полностью. За каждым из этих пунктов – школы, больницы, жилые дома без водоснабжения. А значит, поручение Главы государства не выполнено, – подчеркнул он.

Особое внимание партийцы уделили проблемам в регионах – они есть не только непосредственно с водоснабжением, но и с качеством воды. Например, по озвученным на заседании данным, в Акмолинской области несоответствие воды стандартам по микробиологическим показателям составляет 6,7% – в восемь раз выше среднего по республике. По санитарно-химическим – 17,3%, что в четыре раза превышает норму. Это уже вопрос, напрямую касающийся здоровья людей.

– Когда в селе проложены трубы, но вода не подается – это не развитие, это имитация. В селах Талапкер и Кажымукан Акмолинской области сети были проложены еще в 2018–2021 годах, но вода по-прежнему не поступает. Более 13 тысяч человек по-прежнему живут без водоснабжения. Это прямая ответственность местных властей, – заявила заместитель председателя комитета Майра Айсина.

По результатам государственного аудита выявлены десятки нарушений, чаще всего – при подготовке проектных документов и проведении тендеров.

– Зачастую попадаются недобросовестные подрядчики, потом идут разбирательства, договоры с ними расторгают, а участники тендеров подают иски в суд. Пока все рассмат­ривается, проходит до двух лет. Есть факты, когда рассмотрение итогов тендера доходило до Верховного суда. И все это время работы стоят. Проекты, техническая экспертиза, смета, все устаревает, вносятся корректировки, идет удорожание. А люди продолжают ждать воду, – отметила член комитета Ануар Ильясова.

Примером вопиющей бесхозяйственности стал объект в селе Глуховка Бескарагайского района области Абай, отмечается в сообщении «Amanat». Там в 2021 году был заключен контракт на строительство водозаборного сооружения и сетей на сумму свыше 586 млн тенге. К концу 2022-го работы были завершены на 80%, но проект так и не доведен до конца. Подрядчик признан недобросовестным, договор расторгнут.

Поскольку объект так и не передали на баланс акимата, он остался бесхозным – в конечном итоге насос­ную станцию просто разграбили.

– Это халатность, можно сказать, преступное бездействие. Поэтому по этой и другим подобным ситуациям все материалы будут переданы в правоохранительные органы. Виновные лица должны понести ответственность – вплоть до уголовной, – заяви­ла Ануар Ильясова.

Особое внимание на заседании было уделено ситуации в Карагандинской области. По словам депутата Мажилиса, члена фракции партии «Amanat» Армана Калыкова, в ближайшее время канал им. К. Сатпаева (КиКС) может остаться без специалистов из-за низких зарплат. Кроме того, есть проблемы с износом оборудования. Как отмечает мажилисмен, сейчас объект находится в бедственном состоянии, и если его работа прекратится, то проблемы с водой будут не только в Караганде, но и в Темиртау, Экибастузе, Астане.

В ответ председатель Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Арсен Жаканбаев сообщил, что в этом году объявлен заказ на новые насосные агрегаты, а сам канал будет реконструирован до 2028-го. Что же касается заработных плат, то нынче будет поднятие их уровня на 30% для всех сотрудников РГП «Казводхоз», в том числе для персонала КиКС.

По итогам заседания комитет рекомендовал: активизировать разработку и прохождение ПСД по всем отстающим объектам водоснабжения; завершить конкурсные процедуры и устранить административные задержки; привлечь к ответственности виновных в неосвоении средств; обеспечить контроль за качеством воды в регионах с высокими санитарными рисками; усилить работу депутатов маслихатов в рамках партийного контроля.

– Состоялся принципиальный разговор с государственными органами, с заместителями акимов, которые непосредственно курируют сферу водоснабжения. Вопросы есть и к ответственным депутатам маслихатов, членам нашей партии, призванным контролировать обеспечение населенных пунктов питьевой водой в своих округах. Если они не с должным уровнем ответственности к этому относятся, так сказать, «забронзовели», то мы эту «бронзу» снимем, вплоть до отзыва мандата. Вода – не привилегия, а базовое право. И партия «Amanat» будет добиваться, чтобы это право было реализовано в каждом доме, в каждом селе, в каждом городе, – заключил Павел Казанцев.

Решением Комитета партийного контроля были объявлены выговоры шести акимам разного уровня (районным и городскому) за ненадлежащую работу по решению вопросов водоснабжения.