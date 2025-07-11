Для подачи заявки через портал электронного правительства абитуриентам необходимо заранее подготовить ряд документов
Абитуриенты смогут подать документы онлайн через портал электронного правительства eGov.kz, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АО «НИТ»
Онлайн-подача заявлений откроется 13 июля в 09:00 и завершится 20 июля в 18:00.
В 2024 году для участия в конкурсе абитуриентами было подано более 104 тысяч заявлений, из них свыше 5 тысяч – через портал eGov.kz. Это подтверждает растущий интерес абитуриентов к онлайн-формату подачи заявок.
Для подачи заявки через портал электронного правительства абитуриентам необходимо заранее подготовить ряд документов.
К заявлению нужно прикрепить цифровую копию документа об образовании (аттестат или диплом), фотографию формата 3х4, а также заключение врачебно-консультационной комиссии (при необходимости).
Дополнительно в рамках услуги предусмотрена возможность подачи заявления на оказание социальной поддержки для отдельных категорий обучающихся.
В этом случае необходимо приложить документы, подтверждающие соответствующий статус – такие как свидетельство о смерти родителей, справки об инвалидности, документы о статусе сироты и другие основания, предусмотренные законодательством.
Чтобы воспользоваться услугой, пользователю необходимо:
-авторизоваться на портале eGov.kz и перейти в раздел «Гражданам» – «Образование» – «Высшее образование»;
-выбрать услугу «Присуждение образовательных грантов, а также оказание социальной поддержки обучающимся в организациях высшего и (или) послевузовского образования»;
-нажать кнопку «Заказать услугу онлайн»;
-заполнить все обязательные поля и подписать запрос одним из доступных методов подписания;
-в личном кабинете (в разделе «История получения услуг») ознакомиться с уведомлением об обработке заявки, которое поступит в течение указанного времени.
Результатом оказания услуги является электронное свидетельство о присуждении образовательного гранта. Документ выдается в электронном формате и будет доступен в личном кабинете на портале eGov.kz не позднее 5 августа 2025 года.
Для равномерного распределения потока заявок и удобства пользователей на портале eGov.kz реализован новый функционал списка ожидания, который распределяет пользователей в электронную очередь.
«Система фиксирует порядок обращений и предоставляет доступ к услуге поочерёдно – без необходимости обновления страницы. Кроме того, предусмотрена система SMS-уведомлений: при подаче заявки пользователь может поставить отметку в чек-боксе «Уведомить меня по SMS о приближении очереди». Система заблаговременно направит сообщение с номера 1414 на сотовый телефон – как только приблизится очередь пользователя. Уведомление будет отправлено на номер, зарегистрированный в базе мобильных граждан (БМГ). Если номер не зарегистрирован в базе мобильных граждан, система предложит указать его вручную.Важно отметить, что закрывать или обновлять вкладку браузера до начала подачи заявления не рекомендуется, иначе позиция в очереди может быть утрачена», – сказано в информации.
Услуга запущена и модернизирована благодаря сотрудничеству Комитета государственных услуг Минцифры, АО «Национальные информационные технологии» и МНВО РК.