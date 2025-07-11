Абитуриенты могут подать заявку на образовательные гранты на портале eGov.kz

Цифровизация,Госуслуги
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Дана Аменова
корреспондент

Для подачи заявки через портал электронного правительства абитуриентам необходимо заранее подготовить ряд документов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Абитуриенты смогут подать документы онлайн через портал электронного правительства eGov.kz, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АО «НИТ»

Онлайн-подача заявлений откроется 13 июля в 09:00 и завершится 20 июля в 18:00.

В 2024 году для участия в конкурсе абитуриентами было подано более 104 тысяч заявлений, из них свыше 5 тысяч – через портал eGov.kz. Это подтверждает растущий интерес абитуриентов к онлайн-формату подачи заявок.

Для подачи заявки через портал электронного правительства абитуриентам необходимо заранее подготовить ряд документов.

К заявлению нужно прикрепить цифровую копию документа об образовании (аттестат или диплом), фотографию формата 3х4, а также заключение врачебно-консультационной комиссии (при необходимости).

Дополнительно в рамках услуги предусмотрена возможность подачи заявления на оказание социальной поддержки для отдельных категорий обучающихся.

В этом случае необходимо приложить документы, подтверждающие соответствующий статус – такие как свидетельство о смерти родителей, справки об инвалидности, документы о статусе сироты и другие основания, предусмотренные законодательством.  

Чтобы воспользоваться услугой, пользователю необходимо:

-авторизоваться на портале eGov.kz и перейти в раздел «Гражданам» – «Образование» – «Высшее образование»;

-выбрать услугу «Присуждение образовательных грантов, а также оказание социальной поддержки обучающимся в организациях высшего и (или) послевузовского образования»;

-нажать кнопку «Заказать услугу онлайн»;

-заполнить все обязательные поля и подписать запрос одним из доступных методов подписания;

-в личном кабинете (в разделе «История получения услуг») ознакомиться с уведомлением об обработке заявки, которое поступит в течение указанного времени.

Результатом оказания услуги является электронное свидетельство о присуждении образовательного гранта. Документ выдается в электронном формате и будет доступен в личном кабинете на портале eGov.kz не позднее 5 августа 2025 года.

Для равномерного распределения потока заявок и удобства пользователей на портале eGov.kz реализован новый функционал списка ожидания, который распределяет пользователей в электронную очередь.

«Система фиксирует порядок обращений и предоставляет доступ к услуге поочерёдно – без необходимости обновления страницы.  Кроме того, предусмотрена система SMS-уведомлений: при подаче заявки пользователь может поставить отметку в чек-боксе «Уведомить меня по SMS о приближении очереди». Система заблаговременно направит сообщение с номера 1414 на сотовый телефон – как только приблизится очередь пользователя. Уведомление будет отправлено на номер, зарегистрированный в базе мобильных граждан (БМГ). Если номер не зарегистрирован в базе мобильных граждан, система предложит указать его вручную.Важно отметить, что закрывать или обновлять вкладку браузера до начала подачи заявления не рекомендуется, иначе позиция в очереди может быть утрачена», – сказано в информации.

Услуга запущена и модернизирована благодаря сотрудничеству Комитета государственных услуг Минцифры, АО «Национальные информационные технологии» и МНВО РК.  

#Образование #заявка #гранты #НИТ #абитуриенты #egov.kz #портал

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