Еще одна образовательная услуга стала доступна на портале eGov.kz, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Продолжается прием документов в организации технического и профессионального образования. Теперь абитуриенты смогут подать документы для поступления в колледж на портале eGov.kz.

Как отмечают разработчики, при подаче документов пользователь может выбрать язык обучения и регион. Автоматически на портале отобразится информация о ранее полученном образовании, оценки абитуриента и общий балл его сертификата. Для отдельных льготных категорий граждан система выдаст дополнительную информацию о статусе (лица с ограниченными возможностями I и II групп, дети-сироты и дети, оставшихся без попечения родителей и др.).

Также у пользователей появилась возможность отслеживать статус заявки и отозвать её в случае необходимости. Стоит отметить, что один абитуриент может подать только одну заявку с возможностью выбора до 4-х специальностей в 4-х разных колледжах.

Для подачи заявки абитуриенту необходимо на портале eGov.kz перейти в раздел «Образование» и выбрать категорию «Колледжи», заполнить все необходимые поля и загрузить файлы, и далее подписать услугу с помощью ЭЦП.

Отметим, прием документов в колледжи продлится до 25 августа текущего года. На сегодня подано свыше 96 тыс. заявлений от абитуриентов. В новом учебном году бесплатным техническим и профессиональным образованием планируется охватить 145 тыс. студентов.

Услуга автоматизирована и запущена Минпросвещения совместно с МЦРИАП, инноваций и аэрокосмической промышленности, АО «НИТ» и НЦИОО «Талдау» им.А.Байтұрсынұлы.