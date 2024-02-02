Адвоката осудили за вымогательство в Кызылординской области

Он получил 5 лет лишения свободы по приговору Жанакорганского районного суда, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как уточнили в прокуратуре Кызылординской области, по результатам досудебного производства органом следствия гражданину предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом 2 части 3 статьи 194 УК РК «Вымогательство с целью получения имущества в крупном размере».

Мужчину признали виновным в том, что он неоднократно вымогал чужое имущество в крупном размере под угрозой распространения сведений, которые могли нанести серьезный ущерб интересам потерпевших и их близких.

В частности, адвокат требовал с бухгалтеров 13 школ и районного отдела образования передать ему в общей сложности 6 млн 900 тыс. тенге, грозясь в противном случае обратиться в областной департамент внутреннего государственного аудита с заявлением о проверке их деятельности.

— Вина осужденного в суде была полностью доказана материалами уголовного дела, в том числе показаниями потерпевших и свидетелей в суде, протоколами опознания, результатами негласных следственных действий, вещественными доказательствами в виде квитанции по переводу денег, письмами в адрес департамента внутреннего государственного аудита, заключениями соответствующих экспертиз. Судебная коллегия по уголовным делам Кызылординского областного суда оставила жалобу осужденного без удовлетворения, признав приговор первой инстанции законным и обоснованным, — проинформировали в надзорном органе.

В прокуратуре добавили, что приговор суда вступил в законную силу.