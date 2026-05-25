Оставить всё как есть — не вариант: юрист о будущем гор Алматы

Юрист Ержан Есимханов на своей странице в Instagram размышляет о развитии туризма около гор Алматы и дискуссии вокруг проектов «Алматинский горный кластер» и Almaty Superski, сообщает Kazpravda.kz

Позиция сторонников сохранения природы основана на том, что доступные и бесплатные дикие горы делают Алматы уникальным городом. Люди могут ходить в походы, заниматься трейлраннингом, альпинизмом без ограничений и дорогого оборудования. Это, по их мнению, привлекает туристов и является частью городской культуры.

Однако автор приводит контраргументы, основанные на личном опыте. Он описывает популярные маршруты, например Бутаковку и водопады, где уже сейчас наблюдаются серьёзные проблемы: стихийные парковки, мусор, костры, шум, а также перегруженность троп.

По его мнению, если ничего не менять, ситуация будет ухудшаться, а часть обычных туристов, особенно семей с детьми, просто перестанет туда ходить. Он также отмечает, что это формирует негативный образ региона у иностранных туристов, которые публикуют видео о загрязнении.

Подобные проблемы, по его словам, есть и в других местах: в районе Тургеня вдоль реки много мусора и трудно найти чистые места для отдыха, а дорога к Большому Алматинскому озеру также страдает от стихийных стоянок и отсутствия порядка.

При этом он подчёркивает, что даже при личной ответственности отдельных людей (включая его семью), системно это проблему не решает.

В качестве контраста он приводит опыт Австрии и Шотландии. Там, по его наблюдениям, горы остаются доступными, но при этом чистыми и хорошо организованными: есть маркированные маршруты, инфраструктура, канатные дороги, рестораны даже на высоте, развитая система туризма и высокая культура поведения. Это позволяет одновременно сохранять природу и активно развивать туристическую экономику.

Отсюда возникает ключевой вопрос: почему подобный подход нельзя реализовать в Казахстане? Он считает, что дело не только в экономике или инвестициях, а в выборе модели поведения и управления.

Есимханов подчёркивает, что для обычных жителей важна практическая сторона: либо они отдыхают в ближайших горах, где уже сейчас есть мусор, хаос и перегруз, либо едут дальше, где чище, но сложнее и менее безопасно, а помощь в случае ЧП может быть недоступна.

Он приходит к выводу, что оставить всё как есть – нерабочий вариант. Он выступает за создание безопасной и удобной инфраструктуры, маркировку и обустройство троп, организацию парковок, систем уборки и спасательных служб.

Также он предлагает развивать разные форматы отдыха в горах: пешие маршруты, велотрассы, канатные дороги, горнолыжные зоны – в зависимости от сезона и уровня подготовки.

При этом важно сохранить экологию и минимизировать ущерб природе, что, по его мнению, возможно при грамотном управлении.

В завершение он подчёркивает, что не принципиально, как именно будут называться проекты «Алматинский горный кластер» или Almaty Superski. Главное – чтобы развитие было системным, а не хаотичным, потому что сейчас отдельные усилия не дают комплексного результата.

Ранее известный казахстанский экономист Алмас Чукин в соцсетях выступил в поддержку нового проекта в сфере горного туризма.