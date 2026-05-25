Оставить всё как есть — не вариант: юрист о будущем гор Алматы

Мнения
Дана Аменова
специальный корреспондент

Юрист Ержан Есимханов на своей странице в Instagram размышляет о развитии туризма около гор Алматы и дискуссии вокруг проектов «Алматинский горный кластер» и Almaty Superski, сообщает Kazpravda.kz  

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Позиция сторонников сохранения природы основана на том, что доступные и бесплатные дикие горы делают Алматы уникальным городом. Люди могут ходить в походы, заниматься трейлраннингом, альпинизмом без ограничений и дорогого оборудования. Это, по их мнению, привлекает туристов и является частью городской культуры.

Однако автор приводит контраргументы, основанные на личном опыте. Он описывает популярные маршруты, например Бутаковку и водопады, где уже сейчас наблюдаются серьёзные проблемы: стихийные парковки, мусор, костры, шум, а также перегруженность троп. 

По его мнению, если ничего не менять, ситуация будет ухудшаться, а часть обычных туристов, особенно семей с детьми, просто перестанет туда ходить. Он также отмечает, что это формирует негативный образ региона у иностранных туристов, которые публикуют видео о загрязнении.

Подобные проблемы, по его словам, есть и в других местах: в районе Тургеня вдоль реки много мусора и трудно найти чистые места для отдыха, а дорога к Большому Алматинскому озеру также страдает от стихийных стоянок и отсутствия порядка.

При этом он подчёркивает, что даже при личной ответственности отдельных людей (включая его семью), системно это проблему не решает.

В качестве контраста он приводит опыт Австрии и Шотландии. Там, по его наблюдениям, горы остаются доступными, но при этом чистыми и хорошо организованными: есть маркированные маршруты, инфраструктура, канатные дороги, рестораны даже на высоте, развитая система туризма и высокая культура поведения. Это позволяет одновременно сохранять природу и активно развивать туристическую экономику.

Отсюда возникает ключевой вопрос: почему подобный подход нельзя реализовать в Казахстане? Он считает, что дело не только в экономике или инвестициях, а в выборе модели поведения и управления.

Есимханов подчёркивает, что для обычных жителей важна практическая сторона: либо они отдыхают в ближайших горах, где уже сейчас есть мусор, хаос и перегруз, либо едут дальше, где чище, но сложнее и менее безопасно, а помощь в случае ЧП может быть недоступна.

Он приходит к выводу, что оставить всё как есть – нерабочий вариант. Он выступает за создание безопасной и удобной инфраструктуры, маркировку и обустройство троп, организацию парковок, систем уборки и спасательных служб.

Также он предлагает развивать разные форматы отдыха в горах: пешие маршруты, велотрассы, канатные дороги, горнолыжные зоны – в зависимости от сезона и уровня подготовки.

При этом важно сохранить экологию и минимизировать ущерб природе, что, по его мнению, возможно при грамотном управлении.

В завершение он подчёркивает, что не принципиально, как именно будут называться проекты «Алматинский горный кластер» или Almaty Superski. Главное – чтобы развитие было системным, а не хаотичным, потому что сейчас отдельные усилия не дают комплексного результата. 

Ранее известный казахстанский экономист Алмас Чукин в соцсетях выступил в поддержку нового проекта в сфере горного туризма.

#Алматы #проект #горы #юрист #Ержан Есимханов

Популярное

Все
Саудовская Аравия готовится к Хаджу-2026
Гимнастка Эвелина Ежова выиграла этап Кубка вызова в Ташкенте
Объявлены победители 79-го Каннского кинофестиваля
Фармзавод за 32,5 млрд тенге построят в Алматинской области
Путин совершит государственный визит в Астану
«Эмили в Париже» завершится шестым сезоном
Казахстанские борцы завоевали ещё шесть медалей на молодежном ЧА
Бектенов поручил ускорить реализацию проекта «Долина ЦОДов»
Культура и искусство являются мощной силой – Аида Балаева о новом концертном проекте
Как снизить платежи через рефинансирование кредитов в Казахстане
В МВД раскрыли новые схемы киберпреступников
Минздрав определяет лучшего медработника года
Килограмм опия внутри тела пытался провезти иностранец в Казахстан
Мошенники рассылают казахстанцам фейковые сообщения о штрафах
В Намангане стартовал 65-й Международный фестиваль цветов
Дожди с грозами надвигаются на Казахстан
Yandex Qazaqstan адаптировал 17 сервисов для людей с особенностями здоровья
Две медали завоевали казахстанцы на ЧА по батутной гимнастике в Китае
Незаконную добычу золота пресекли в ВКО
Петербургские звезды балета выступят в «Астана Опера»
Новый вид змей обнаружили в Китае
Достойный путь генерала Уразова
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Казахи в древнем Египте? Да!
Международная выставка «Leonardo da Vinci: Genius of the Renaissance» прошла в Астане
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Казахстан – Кения: Курс на конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество
Внимание боеготовности войск и технологическому переоснащению
Как выглядели Туркестан и Бухара в XVII веке
Горы должны стать доступными для всех: эксперт о проекте Almaty Superski
Стал символом свободы и единства
Гвардейские собаки с чемпионской родословной будут улучшать кинологический фонд МВД
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы
Безопасность пассажиров под контролем: МВД проинспектировало вагоны LRT
«Ночь в музее»: что посмотреть в Астане и Алматы
Налоги на зарплаты: главное – не упустить момент
Реконструкцию аэровокзала в Павлодаре завершат в августе
В столице осудили директора фирмы, оказывающей услуги по получению виз
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Город, соединявший континенты
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Где в мире больше всего рождается детей
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Пять лет на защите прав граждан
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
Новый предмет для нового поколения
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
Казахстанские ученые исследуют препарат против аллергии на полынь
Температурные качели: Казахстан накроют жара и весенние заморозки

Читайте также

Как будут учиться студенты-медики: разъяснение мажилисмена
Курултай как основа новой конституционной модели Казахстана
Фундамент политики и экономики
Основа духовного обновления общества

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]