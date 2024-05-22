Агентство по делам госслужбы восстановило права услугополучателя

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Департамент агентства по делам госслужбы по Астане рассмотрел жалобу заявителя на необоснованный отказ в назначении соцвыплат

Фото: Kazpravda.kz

Заявитель 12 марта года подала заявку через филиал НАО ГК «Правительство для граждан» в Астане для получения госуслуг по назначению выплаты по случаю потери дохода в связи с беременностью и родами, в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста полутора лет, назначение социальной выплаты по случаю потери работы, потери кормильца.

Однако запрос заявителя был отклонен 5 раз для доработки в связи с неполнотой пакета документов. Услугополучатель неоднократно обращалась в Госкорпорацию для выяснения причин и устранения недостатков, но получала разные ответы о перечне требуемых документов.

Департамент направил запрос в филиал ГФСС в Астане.

В результате, установлено, что заявки от 21 апреля для соцвыплаты по случаю потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста полутора лет», а также от 13 мая для соцвыплаты по случаю потери дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей)» рассмотрены положительно 6 и 16 мая 2024 года соответственно. 

Таким образом, услугополучателю назначены указанные выплаты. В связи с своевременно принятыми мерами и решением вопроса заявителя жалоба была отозвана.

В случае нарушения прав при оказании госууслуг или для предложений, граждане могут обратиться в письменном виде в Департамент по адресу пр.Сарыарка, 13, либо электронно через портал «Электронного правительства», Единой платформы приема и обработки всех обращений граждан «Е- Otinish», а также через телеграм-бот EgovKzBot2.

#соцвыплаты #АДГС #беременность

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