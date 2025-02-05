Аграрий подарил селу спорткомплекс

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Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

В селе Дайындык Аккайынского района Северо-Казах­станской области состоялось открытие нового спортивного комплекса, построенного благодаря усилиям известного агрария и мецената Биржана Шаймерденова.

фото акимата СКО

Его жизнь неразрывно связана с родным селом. Родившись в Дайындыке, после окончания школы он уехал, не планируя возвращаться. Однако в 1997 году по просьбе местных аксакалов основал предприятие «Дайындык», которое впоследствии стало «Дайындык-Агро». С тех пор Биржан Абдильманович активно вкладывает средства в развитие инфраструктуры села, улучшение условий жизни сельчан и поддержку социальных проектов.

Новый спортивный комплекс – яркий пример его неустанной заботы о земляках. Объект оснащен современным оборудованием, позволяющим заниматься различными видами спорта с особым вниманием к национальным дисциплинам. Это не первый вклад Шаймерденова в социальное развитие Дайындыка: ранее он финансировал ремонт школы и детского сада, асфальтирование улиц, освещение, очистку дорог от снега, строительство водопровода и центрального отопления, а также возведение мечети и медицинского пункта. За свою деятельность меценат был удостоен Гран-при в номинации «Лучшее социально ответственное предприятие» на региональном конкурсе «Еңбек жолы» и «Парыз-2017».

Открытие спорткомплекса стало значимым событием для Дайындыка, символизируя не только развитие инфраструктуры, но и укрепление духа жителей села. Благодаря таким инициативам село продолжает процветать, становясь примером успешного взаимодействия бизнеса и общества. Биржан Шаймерденов своим примером показывает, как любовь к родной земле и ответственность перед земляками могут преобразить даже небольшое село, делая его комфортным и привлекательным для жизни.

#село #СКО #спорткомплекс #Дайындык #меценат

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