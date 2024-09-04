Аида Балаева призвала Air Astana к этике и уважению к старшему поколению

«Не скрою: я, как и многие казахстанцы, глубоко озадачена и неприятно удивлена крайне неловкой ситуацией, произошедшей с народной любимицей, выдающейся оперной певицей, народной артисткой Казахстана и СССР Бибигуль Ахметовной Тулегеновой перед посадкой на рейс авиакомпании Air Astana в столичном аэропорту.

Авиакомпания уже дала свои пояснения на этот счет, напомнив о международных правилах авиационной безопасности. Безусловно, правила, призванные обеспечить безопасность полета и пассажиров, должны соблюдаться неукоснительно. Не вступая в полемику с авиаперевозчиком, всё же хотела бы высказать свое мнение в связи с возникшей ситуацией.

Я уверена, что авиакомпания и ее сотрудники, помимо внутренних инструкций, должны соблюдать элементарную этику и уважительно относиться к своим клиентам. А к пассажирам почтенного возраста и людям, имеющим выдающиеся заслуги перед Отечеством, – тем паче. Ведь уважение к старшему поколению - вопрос воспитания и внутренней культуры. А нашей прекрасной оперной диве Бибигуль Ахметовне хочу пожелать крепкого здоровья и неувядающей народной любви!» - написала министр в Facebook.