Сотрудница Air Astana проявила грубость к Бибигуль Тулегеновой

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По ее словам, при посадке в самолет произошел неприятный инцидент - сотрудница Air Astana, контролировавшая проход пассажиров на борт, позволила себе грубость по отношению к народной артистке Казахстана Бибигуль Тулегеновой.

«Когда сопровождающий хотел провести Бибигуль Ахметовну в инвалидной коляске на борт самолета, она остановила их и очень резко высказала, что пассажиры на колясках должны являться на посадку первыми или ждать, когда пройдет последний пассажир. Пассажиры на инвалидной коляске не должны создавать неудобство другим пассажирам при посадке. Бибигуль Ахметовна на инвалидной коляске должна была доехать лишь до входа в самолет, далее она самостоятельно хотела дойти до своего места на втором ряду, не создавая препятствия другим пассажирам. Кроме того, в тот момент никакого скопления пассажиров в рукаве не наблюдалось и проехать на коляске до входа в самолет можно было беспрепятственно и быстро», – написала Савельева в Facebook.

Она продолжила, что в ответ на грубое к себе обращение Бибигуль Тулегенова сказала, что она почетный гражданин Астаны и по отношению к ней могут быть применены некоторые исключения. На это последовал ответ сотрудницы, что все это ей известно, но правила применяются ко всем без исключения, независимо от статуса, возраста и положения.

«Все было сказано очень жестко и достаточно грубо. После этого был задан вопрос: Кто является ее начальником и как с ним связаться? Ответом стало, что она сама здесь главная, то есть сама себе начальник, а все остальное руководство находится в Алматы, поэтому все претензии туда. Поражает то, что даже узнав, кто к ней обратился с просьбой, сотрудница авиакомпании не только не извинилась, но и продолжила отвечать ей в жесткой неуважительной форме. Хотелось бы узнать, почему сотрудников не научили уважению к старшим и тем более к тем, кто прославил нашу страну на мировой арене? Где элементарная вежливость? Почему вообще допускают таких людей к работе с клиентами?» – возмутилась продюсер.

В авиакомпании Air Astana ответили, что проведут внутреннее расследование данного инцидента.

«По международным правилам безопасности, маломобильных пассажиров приглашают на борт в начале или в конце посадки. Это позволяет создать комфортные условия для посадки всех пассажиров. По нашей информации, народная артистка РК г-жа Бибигуль Тулегенова и сопровождавшая ее дочь прибыли уже после начала посадки, поэтому их попросили подождать окончания посадки», — говорится в официальном сообщении.

Напомним, известная казахстанская телеведущая Ляйля Султанкызы получила рассечение брови после падения багажа на борту самолета авиакомпании FlyАrystan.

Ранее жительница Уральска Жазира Мусина пожаловалась на авиакомпанию FlyАrystan в своем Instagram. 20 июля ее дочь с группой детей и сопровождающим взрослым сошла с транзитного рейса в Астане, чтобы попасть на рейс до Уральска, но перевозчик, ссылаясь на технеисправность, не допустил ребенка на борт самолета. В итоге подросток осталась одна в аэропорту столицы.