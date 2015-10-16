Air Astana меняет маршрут полетов через Каспий из-за российских ракет

Казахстанский национальный авиаперевозчик Air Astana в связи с запуском ракет с кораблей ВМС России с Каспийского моря принял решение изменить маршрут международного рейса Алматы – Баку – Алматы, сообщает Kazpravda.kz.
Эту информацию подтвердили Trend
в пятницу в департаменте по связям с общественностью главного офиса компании.
Ранее об изменении маршрута авиакомпании из Алматы в Баку и планах изменить маршрут рейсов в Стамбул и Тбилиси сообщил телеканал "Астана".
"Цены (на рейс) пока остаются прежними", – сказали в компании.
При этом маршруты рейсов в Стамбул и Тбилиси не изменились, так как они и ранее проходили через северную зону Каспия. Однако в случае необходимости они также могут быть изменены и направлены еще севернее, отметили в компании.
"Авиакомпания постоянно следит за ситуацией, и в случае увеличения риска будет использован наиболее северный маршрут следования", – добавили в пресс-службе авиаперевозчика.
ВВС России начали операцию в Сирии 30 сентября. Седьмого октября министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что российские корабли из акватории Каспийского моря нанесли удары по Сирии. Оборонное ведомство РФ утверждает, что все ракеты попали по целям на территории Сирии.
Вскоре после применения Россией крылатых ракет Европейское агентство по авиационной безопасности и Международная организация гражданской авиации предупредили об опасности полетов в регионе. Перед тем, как достичь Сирии, говорилось в заявлении европейского авиарегулятора, такие ракеты пролетают над Ираном и Ираком "ниже эшелонов, используемых гражданской авиацией".