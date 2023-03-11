"Air Cairo" запускает прямые рейсы из Казахстана на египетские курорты

Египетский авиаперевозчик запускает с 13 марта прямые рейсы между казахстанскими мегаполисами и курортным городом Шарм-эль-Шейх, передает Кazpravda.kz со ссылкой на МИИР РК.

Фото пресс-службы МИИР РК

В рамках поручения главы государства по увеличению количества международных рейсов, а также реализации режима "открытое небо", Комитетом гражданской авиации МИИР РК совместно с авиационными властями Египта проработан вопрос открытия регулярных пассажирских рейсов египетской авиакомпанией "Air Cairo" в Казахстан.

Так, авиакомпания "Air Cairo" планирует начать выполнение прямых регулярных пассажирских рейсов по маршруту Астана – Шарм-эль-Шейх с 13 марта 2023 года с частотой 2 рейса в неделю (понедельник и пятница) и Алматы – Шарм-эль-Шейх с 14 марта 2023 года с частотой 2 рейса в неделю (вторник и суббота) на воздушных судах типа А-320.