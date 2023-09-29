Аким Кызылординской области посетил объекты города

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Сначала глава региона ознакомился с ходом строительства терминала аэропорта «Коркыт ата».

«Фонд Булата Утемуратова» строит в регионе современный терминал, соответствующий международным стандартам. В то время как нынешний аэропорт обслуживает 137 тысяч человек в год, новый терминал может принять 220 тысяч пассажиров после его запуска. Объем грузоперевозок увеличится с 150 до 240 тонн. В терминале стоимостью 25 миллионов долларов площадью 7500 квадратных метров будет двухэтажный телескопический трап. Для удобства пассажиров, в том числе с ограниченными возможностями передвижения, предусматриваются эскалаторы и лифты.

Для быстрого и комфортного обслуживания будут установлены стойки саморегистрации, автоматизирована подача и обработка грузов. Строительство терминала планируется завершить в 2024 году. А акимат выделил 5 млрд. в тенге на благоустройство территории объекта, прокладку необходимой инфраструктуры, в частности, водопроводные, тепловые, канализационные, световые, коммуникационные сети.

Далее глава региона ознакомился со строительством развязки по автодороге «Западная Европа – Западный Китай». По проекту предусмотрено строительство 2 эстакад на развязке. Общая длина эстакад составляет 450 метров, ширина полосы движения - 7 метров, ширина тротуара - 1,5 метра.

Нурлыбек Машбекович посетил Дворец бракосочетания по улице Султана Бейбарыса. Строительство здания общей площадью более 2 тысяч квадратных метров началось в сентябре прошлого года. Основная деятельность будет направлена на торжественную регистрацию брака молодоженов, формирование института семьи, популяризацию национального воспитания и пропаганду национальных ценностей. Стоимость проекта, который будет введен в эксплуатацию завтра, составил 1 млрд. 600 млн. тенге.

Аким области осмотрел работу завода по производству железобетонных изделий, который открылся в августе в городе Кызылорда. На заводе, оснащенном современным оборудованием, изготавливают все виды бетонных изделий, необходимых для строительства. На жилищно-строительном комбинате производится 80 кубометров товарного бетона в час, 120 кубометров железобетонных изделий в сутки. На производственном предприятии постоянно работают в две смены 150 человек.

Глава региона также ознакомился с готовностью центра "Анаға тағзым". В центре молодым семьям, детям будет предоставлена возможность прославлять национальные ценности, возрождать обычаи и традиции. В новом объекте будут специальные комнаты для девушек и молодых снох, кабинеты для обучения ведению хозяйства, оказания комплексной психологической помощи. Кроме того, здесь будут кабинеты для занятий литературой, студия дизайна и танцевальный центр, а также комнаты для поддержки молодых семей.

Стоит отметить, что для того, чтобы горожане могли прогуляться и отдохнуть, парк на территории Политехнического колледжа им.М. Ихсанова будет расширен, а новая аллея от центра «Анаға тағзым» будет продолжена до территории колледжа.

Глава региона посетил пристройку к школе-лицею №101 имени А. Мусилимова. В связи с тем, что количество детей с каждым годом растет, в этом году строительство пристройки к нескольким образовательным объектам областного центра было признано выгодным решением и сэкономлены бюджетные средства. Строительство пристройки было дешевле, чем строительство новой школы. Самое главное, чтобы дети посещают школу рядом с домом.

Здание на 375 мест, построенное во дворе школы-лицея № 101, предназначено для начальных классов. В нем оборудованы учебные кабинеты, творческие комнаты. Для удобства учащихся предусмотрены все условия для хранения учебных пособий, творческого развития и отдыха детей. Установлено видеонаблюдение, звуковое оповещение и другое охранное оборудование. В новом учебном году 4 школы областного центра (№2, 3, 101, 264) 1 850 пристройка для ребенка принимала детей.

Далее Нурлыбек Налибаев ознакомился с работами по благоустройству дворов многоэтажных жилых домов по проспекту Абая. Здесь построено 4 автостоянки, 8 зон отдыха, 4 игровых и спортивных пощадок и футбольное поле. Все эти работы проводились на спонсорские средства.