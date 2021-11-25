Аким Мангистауской области скрыл от журналистов размер своей зарплаты
Адиль Саптаев
На брифинге в СЦК аким Мангистауской области Нурлан Ногаев отказался отвечать на вопрос журналистов о размере его зарплаты, передает Kazpravda.kz.
Глава региона дал понять, что она такая же, как и у других акимов областей.
Также Ногаев отметил, что этот вопрос интересует многих.
«Почти все мои коллеги, которые выступали на этой площадке, озвучили размер своих зарплат. Моя созвучна их окладам. Есть определенная тарифная сетка, согласно которой я получаю зарплату», – ответил аким.
Напомним, Нурлан Ногаев возглавил Мангистаускую область с сентября этого года.