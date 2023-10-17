Аким Кызылординской области осмотрел строящиеся объекты в регионе

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Сегодня аким региона Нурлыбек Налибаев посетил строительные площадки в Кызылорде.

Фото: gov.kz

Сначала глава региона ознакомился со строительством «Центра искусств». В августе прошлого года началось строительство центра на 1000 мест по улице Султана Бейбарыса в городе Кызылорда на сумму 3,7 млрд тенге. Здесь будут проводиться концерты артистов, творческих коллективов национальной, академической, симфонической и эстрадной направленности, общественные и культурно-массовые мероприятия различного формата. Объект планируется ввести в эксплуатацию в декабре следующего года.

Казахский музыкально-академический драматический театр им.Н.Бекежанова на 600 мест в областном центре является самым большим зрительным залом в регионе, однако по мере роста численности населения в нем уже давно назревает нехватка мест. Учитывая эту ситуацию, по инициативе главы региона началось строительство нового современного здания.

Далее Нурлыбек Машбекович ознакомился со строительством нового автовокзала на левом берегу. На объекте современного типа стоимостью 975 млн тенге пассажирам будут созданы все комфортные условия и обеспечена их безопасность. В здании будут работать не только пассажирские залы, но и крупные торговые и общепит-точки, автомастерская. После ввода объекта в эксплуатацию будет открыто 55 автобусных маршрутов по 124 рейсам.

Среди них 1 международный рейс в г. Ташкент, 8 республиканских рейсов в г. Астана, Алматы, Шымкент, Жезказган, Туркестан, Сарыагаш, Жибек жолы (Черняевка) и Актобе, а также 46 внутренних межрайонных рейсов. Автовокзал может обслуживать более 3700 пассажиров в день летом и более тысячи зимой.

Далее глава региона посетил Центр крови на левом берегу. В августе прошлого года был заложен фундамент центра стоимостью 2 млрд 700 млн тенге. Объект будет обслуживать 5 000-10 000 человек в год. Строительство центра - важное и рациональное решение для сферы здравоохранения региона, одно из конкретных мероприятий по охране и охране здоровья населения. Объект планируется ввести в эксплуатацию в начале 2024 года.

Аким области также ознакомился с ходом строительства школы-интерната физико-математического направления на 400 мест с общежитием на 300 мест. Новая школа стоимостью 8 млрд тенге будет обеспечена современным оборудованием, необходимым для качественного образования учащихся.

Планируется, что подрядная организация компания «Промстройсервис Е» завершит строительство и введет в эксплуатацию в 2024 году.

Напомним, в декабре прошлого года глава правительства Алихан Смаилов во время рабочего визита в регион поддержал начало строительства физико-математической школы-интерната для одаренных детей в городе Кызылорда.

В список также включены строительство пристройки к школам № 101 имени А. Муслимова и № 2 имени Абая, завершение строительства школы на 600 мест в микрорайоне «Байтерек» и на 250 мест в селе Байсын Шиелийского района.

#аким #Кызылорда

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