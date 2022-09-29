Аким ЗКО: "Самый важный вопрос – возвращение граждан Казахстана, находящихся на границе с РФ"

Ситуацию с миграционными потоками обсуждали в акимате Западно-Казахстанской области на Координационном совете по пограничным вопросам, сообщает Kazpravda.kz.

Самым важным вопросом на данное время является возвращение граждан Казахстана, находящихся на границе с Россией.

Глава региона Гали Искалиев поручил департаменту пограничной службы вместе с российским пограничным ведомством найти решения по оказанию содействия нашим гражданам.

Также, акимом области направлены предложения по решению данной проблемы в правительство Казахстана, которые уже рассматриваются в оперативном порядке.

Другой важной задачей является обеспечение учета граждан РФ, которые остаются на территории ЗКО.

Аким области напомнил, что граждане, принимающие иностранцев, должны в течение трех суток проинформировать органы полиции об их пребывании.

Заместителю акима области Бакытжану Нарымбетову совместно с Миграционной службой поручено усилить разъяснительную работу как среди западноказахстанцев, так и среди мигрантов, связанную с правами и ответственностью сторон, увеличив количество объявлений и организовав СМС рассылку с необходимой информацией.

Учитывая большое количество жилья, которое сдается в аренду нелегально, департаменту полиции совместно с департаментом государственных доходов поручено выявить таких арендодателей, и принять меры в соответствии с законодательством.

Аким области напомнил, что оформление права сдачи в аренду является несложной и недорогой процедурой, и органы ДГД должны помимо применения штрафных санкций оказывать консультационную помощь в регистрации таких арендодателей.

Управлению цифровых технологий поручено организовать на базе службы 109 консультацию мигрантов и арендодателей по вопросу миграционного законодательства.

Следующей задачей является обеспечение безопасности, как граждан Казахстана, так и мигрантов.

Глава региона поручил департаменту полиции перевести личный состав на усиленный режим, своему заместителю Бакытжану Нарымбетову – направить сформированный отряд народных дружин в распоряжение департамента полиции для содействия в обеспечении общественного порядка, профилактике и предотвращения правонарушений на территории Западно-Казахстанской области.