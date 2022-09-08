Акимат Алматы возвращает под свое крыло детский сад, переданный в частные руки больше десяти лет назад

Когда своя ноша тянет

Зачем муниципалитету понадобился хлопотный и затратный социальный объект, и означает ли это, что бизнес не справляется с задачей по организации дошкольного образования?

...Детсад «Айгерим» по улице Бегалина, 121 пока работает: каждое утро принимает детей и возвращает их вечером родителям. Хотя формально места у него больше нет, и воспитанников принимать негде. Еще в мае администрацию дошкольного учреждения предупредили, что продлевать сроки найма помещения с ней не будут, а в июле попросили «с вещами на выход». Но ни родители, ни педагоги не согласны с такой постановкой вопроса.

Для ясности картины скажем, что здание на Бегалина, 121 – муниципальная собственность. С 2009 года его арендовала учре­дитель «Айгерим», профессиональный педагог Хансулу Утекова. И все это время отношения владельца и нанимателя недви­жимости складывались как нельзя лучше.

Акимат таким образом исполнял программу передачи госзаказа в конкурентную среду. Хансулу Утекова занималась любимым делом на основании полученной лицензии на право ведения деятельности по дошкольному воспитанию.

Тучи над детсадом ­сгустились пару лет назад, когда на его территории стали появляться представители строительного подрядчика, посланные акиматовским управлением госактивов, чтобы что-то измерить и проверить.

– Но все-таки договор с нами продлевали. Теперь мы узнаем, что здание в аварийном состоя­нии, его нужно закрывать на кап­ремонт, а после переоформлять сад в государственный. Зачем? Почему? – спрашивает Хансулу Утекова.

Мы передали эти вопросы в городское управление образования и получили исчерпываю­щую информацию, которая, увы, подтверждает все подозрения заведующей. Первой причиной к завершению отношений с частным бизнесом в ведомстве называют «недоукомлектованность» детского учреждения. Сейчас его посещают 95 детей, в то же время проектная мощность здания рассчитана на 280 мест – вот он, резерв.

– Странно, но в управлении образования не знают, что в здании постройки 1972 года не предусматривались спальные места. Мы их создали, и теперь при всем желании столько детей здесь не поместится. И если уж так необходимо, я могу увеличить количество воспитанников, но мне трудно представить, как втиснуть в одну нашу группу вместо пятнадцати 30 ребятишек, – продолжает заведующая.

Следующим пунктом обозначен капремонт с сейсмоукреплением дома. В общем, хороший пункт, и совершенно нормально, что работы эти берет на себя муниципалитет – бремя содержания собственности лежит на плечах собственника.

– Хотя мы всегда сами проводили текущий ремонт помещений, сделали бы и капитальный, будь у нас долгосрочный договор аренды. А так я не могу вкладывать средства в то, чего легко лишиться. Как это теперь и происходит, – парирует учредительница детсада. – И насчет сейсмоусиления, по-моему, кто-то лукавит. По проекту здание строилось по всем правилам сейсмостойкости и может выдерживать 9-балльное землетрясение.

Самый убедительный ­аргумент от горуправления образования выглядит так: в радиусе более 1 км от «Айгерим» нет государственных детсадов. И это дейст­вительно нехорошо. Помимо нехватки мест в дошкольных учреждениях, у жителей района немного возможностей для выбора: либо возить ребенка далеко в государственный садик, либо записывать его в платный рядом с домом.

Но почему и эта проблема, и все остальные исправляются исключительно за счет бизнес-структуры, к которой до сих пор не было претензий: частный детсад исправно исполнял госзаказ по программе «Балапан» и, главное, вполне удовлетворял запросы своих услугополучателей – детей и их родителей?

Как утверждает Хансулу Утекова, в этом году в похожую историю попали несколько ее коллег. Собственникам больше десятка частных учреждений образования – детсадов и школ – отказывали в продлении договора аренды и предлагали освободить казенные здания. В конце концов отношения с большинством из них муниципалитет все-таки продолжил, но тенденция, как говорится, обозначилась.

«Айгерим» пока открыт, его учредитель пытается отстоять в суде право на продление аренды, а родители-активисты – право на лучшие условия для своих детей в частном, а не государственном садике. Хотя шансов, видимо, у тех и других не так много.

В электронной базе очереднос­ти на получение мест в детских учреждениях Алматы зарегис­трированы более 42 тыс. детей от 1 года до 6 лет, это только официально признанный дефицит. Сюда можно прибавлять малышей на воспитании бабушек и дедушек и тех, кого родители водят в нелегальные группы в обычных коммунальных квартирах. И еще важные цифры. Из 866 действую­щих в городе дошкольных организаций 192 государственные, остальные 674 – частные.

Эта статистика наверняка изменится уже через полгода – с вступлением в силу обязательного лицензирования деятельности детских садов. Не будем гадать, как именно, ясно одно: частников на рынке может оказаться гораздо меньше, а дефицит мест в садах возрастет.

Детские дошкольные учреж­дения позарез нужны растущему мегаполису, но решать этот вопрос методами «неглубокой вскопки» становится опасным. В микрорайоне «Самал», к примеру, ради увеличения вмес­тимости реконструировали два садика. Над каждым надстроили по этажу, расширив их таким образом сразу на несколько групп.

Показательно увеличилось количество «охваченных» детей. Вот только земельные участки у детсадов ниоткуда не приросли, а значит, реального пространства для прогулок и игр на воздухе детсадовцев стало меньше. Но кого это трогает?

По соседству с садом на Бегалина, 121 известный отечественный девелопер развернул большую стройку. Нет-нет, не нового детсада, а, поговаривают, очередного ЖК в несколько очередей. Как раз к его завершению можно успеть «уплотнить» и довести до комплектности старый садик по соседству.

«Уплотнение» – слово для алматинцев ругательное, потому как оно всегда означает только одно – ухудшение условий жизни: тесноту, перегруженность инфраструктуры и все более жестокие соседские войны. Но одно дело, когда жизненное пространство горожан ужимают ненасытные застройщики, и совсем другое – когда в ту же игру включается городская власть.