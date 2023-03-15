Акмолинка привела и оставила в полиции 16-летнего сына

При подаче заявления в полицию женщина оставила сына в здании ОП и скрылась в неизвестном направлении.

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В отдел полиции Аккольского района с заявлением обратилась 49-летняя местная жительница. По словам женщины, сотрудники отдела образования отказались устраивать ее 16-летнего сына в Центр для поддержки детей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Было установлено, что женщина в дневное время суток привела подростка в органы опеки отдела образования Аккольского района для его определения в соответствующие организации, в связи с нахождением семьи в затруднительном положении. При подаче заявления в полицию женщина оставила сына в здании ОП и скрылась в неизвестном направлении. Позже, в течение часа, она вернулась в отдел полиции с просьбой вернуть несовершеннолетнего. Подросток возвращен матери", - говорится в сообщении.

В настоящее время местными исполнительными органами совместно с инспекторами ювенальной полиции Аккольского РОП проводятся необходимые профилактические мероприятия, включая обследование жилищных условий, запланировано рассмотрение данного вопроса на заседании комиссии по делам несовершеннолетних.

Данный вопрос взят на контроль прокуратурой района, отметили в полиции.