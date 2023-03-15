Акмолинка привела и оставила в полиции 16-летнего сына

Общество
2118

При подаче заявления в полицию женщина оставила сына в здании ОП и скрылась в неизвестном направлении.

Фото: instagram.com/sinegor.kz

В отдел полиции Аккольского района с заявлением обратилась 49-летняя местная жительница. По словам женщины, сотрудники отдела образования отказались устраивать ее 16-летнего сына в Центр для поддержки детей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Было установлено, что женщина в дневное время суток привела подростка в органы опеки отдела образования Аккольского района для его определения в соответствующие организации, в связи с нахождением семьи в затруднительном положении. При подаче заявления в полицию женщина оставила сына в здании ОП и скрылась в неизвестном направлении. Позже, в течение часа, она вернулась в отдел полиции с просьбой вернуть несовершеннолетнего. Подросток возвращен матери", - говорится в сообщении.

В настоящее время местными исполнительными органами совместно с инспекторами ювенальной полиции Аккольского РОП проводятся необходимые профилактические мероприятия, включая обследование жилищных условий, запланировано рассмотрение данного вопроса на заседании комиссии по делам несовершеннолетних.

Данный вопрос взят на контроль прокуратурой района, отметили в полиции.

 

 

Популярное

Все
Общественный транспорт Астаны в месяц Рамадан будет работать бесплатно
Список прошедших в депутаты Мажилиса по одномандатным округам озвучили в ЦИК
Казахстанец завоевал серебро на этапе Кубка мира по фристайл-могулу
В Актау 14-летняя девочка забеременела от отца-насильника
Находившихся в розыске граждан Узбекистана задержали в Астане
Неизвестную инфекционную болезнь обнаружили в Танзании
Токаев встретился с Верховным комиссаром ООН по правам человека
Материальный ущерб от землетрясений оценили власти Турции
Жанат Тусупбеков возглавил Федерацию тяжелой атлетики РК
Телеграммы поздравления поступают в адрес президента Казахстана по случаю праздника Наурыз
В Семее нашли пропавшего мальчика
Ученые-энтузиасты Восточного Казахстана разработали географические атласы региона, не имеющие аналогов в стране
"Видим, что и людям, и кандидатам интересно участвовать в политической жизни Казахстана" – наблюдатели ПА ОДКБ
Причину смерти школьника расследуют в Алматинской области
Пьяный водитель снес остановку в Аркалыке
Ерлан Карин встретился с руководством Миссии ПА ОБСЕ по наблюдению за выборами
Казахстан планирует провести крупный турнир по тяжелой атлетике перед ОИ-2028
Предварительные итоги выборов в Мажилис обнародовали в ЦИК
Совместную спецоперацию провели КНБ и ФСБ в трех городах Казахстана
Цену на сливочное масло удалось снизить финразведчикам и налоговикам в Атырау
Игры с законом: как владельцы остались без прав
Для Кирилла Чернышова из Семея казахский язык стал практически родным. 20-летний парень нередко обращается к произведениям Абая, причем изданным на государственном языке
"Стыдно, если с лопатой увидят знакомые": предпочел колонию уборке улиц житель ВКО
Стартовал прием заявок на первую национальную премию телесериалов Nauryz
Смерть сенатора Гульмиры Каримовой обернулась уголовным делом
Туркестанец притворялся девушкой и вымогал деньги через соцсети
Мясника убили во время спора о разделке туши в Туркестане
Роды приняли в патрульной машине полицейские Караганды
Стартовали II зимние спортивные игры "Дети Азии"
Президент поручил главе "QazaqGaz" продолжить реформирование газовой отрасли
Спецоперация КНБ: ликвидирован канал поставки оружия в Казахстан
"Здесь нет никакого криминала" – Жумангарин высказался о происхождении 10 квартир в Актобе
"Караганда, Кызылорда, кафе Астаны у меня берут": волонтеры под видом покупателей вышли на поставщика собачатины
Девочка-подросток выпала с балкона 6-го этажа в Туркестане
Жителя Туркестанской области избили и отобрали лошадь
Праздник обновления, гендерного равенства, женской энергии и материнской любви или просто еще один выходной? В преддверии Международного женского дня «Казахстанская правда» спрашивала у представителей разных сфер деятельности: что значит для них 8 Марта?
Два автобуса с иностранцами застряли на трассе в Актюбинской области
Вчера в редакциях газет «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» с раннего утра было непривычно шумно и суетливо. Мужчины с сосредоточенными лицами в строгих костюмах собирались в гостевом фойе здания, время от времени заглядывая в свои гаджеты, будто готовились к самому главному экзамену в своей жизни. А как же иначе? Всем хотелось достойно поздравить лучшую половину человечества с весенним праздником
В Талдыкоргане на трассе столкнулись грузовик и внедорожник
Меры по повышению доходов и качества жизни населения обсудили в  Жетысуской области

Читайте также

Факт массового отравления школьников прокомментировали в уп…
Штормовое предупреждение: синоптики предупредили о резком т…
Подрыв льда проводят на реках Карагандинской области (видео)
Как решается проблема дефицита ГСМ и другие вопросы энергет…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]