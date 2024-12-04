Акмолинская область подтвердила статус главной житницы страны

По его словам, в текущем агросезоне хлеборобами области был собран рекордный за последние десятилетия урожай зерна в объеме более 6,6 млн тонн при средней урожайности свыше 14 ц⁄га. Все это – результат упорного труда, господдержки и своевременного применения современных аграрных технологий, отметил Марат

Ахметжанов.

Увеличиваются и объемы продукции животноводства. Нынче в строй введены три молочно-товарные фермы в Целиноградском и Аршалынском районах, еще две находятся на стадии завершения строительства. Положительная динамика отмечается и в перерабатывающей отрасли: в регионе действуют 67 предприятий по переработке мяса, молока, масличных и злаковых культур, которые с начала года произвели продукты питания на сумму 208 млрд тенге.

Марат Ахметжанов рассказал и о мерах господдержки аграриев. Особо востребованной у фермеров является программа льготного кредитования весенне-полевых и уборочных работ «Кен дала 2», которая помогает сельскохозяйственным товаропроизводителям в пополнении оборотных средств для выплаты зарплаты, заблаговременном закупе качественных семян, минеральных удобрений и других необходимых товаров и услуг.

По словам главы региона, в соответствии с поручением Главы государства определена 300-километровая зона столичного «продовольственного пояса», включающая 17 районов региона. Ежедневно главному городу страны поставляется порядка 80 тонн мяса и мясной продукции, 320 тонн молочной продукции, порядка 700 тыс. штук яиц и 25 тонн муки. Более 125 предприятий региона регулярно направляют свою продукцию в 44 крупные торговые точки Астаны.

Уровень обеспеченности столицы продуктами питания из Акмолинской области значительно повысился: потребность Астаны в мясной и молочной продукции обеспечена более чем на 30%, в яйцах – на 80%, в картофеле – на 85%, в овощах – на 20%. Это способствует устойчивости продовольственной ситуации и стимулирует развитие сельского хозяйства в регионе. Область продолжает укреплять свои позиции как надежный партнер столицы, гарантируя доступность и качество продуктов для ее жителей.

В регионе успешно решаются вопросы централизованного обеспечения населения качественной питьевой водой.

– В 2024 году на осуществление 68 проектов строительства и реконструкции сетей водопровода и канализации выделено более 34 миллиардов тенге. Из них 30 проектов завершат в текущем году, а оставшиеся 38 продолжат реализовывать в 2025-м, – сообщил Марат Ахметжанов.

Одним из ключевых достижений региона стало завершение реконструкции Нуринского группового водопровода в Егиндыкольском районе, благодаря чему жители ряда населенных пунктов получили доступ к чистой питьевой воде.

В рамках проекта уложено 70 км водопроводных сетей. Дополнительно из резерва Правительства выделены средства на реконструкцию головных водозаборов в Егиндыкольском и Коргалжынском районах. Эти проекты значительно улучшат качество жизни местных жителей, обеспечив их бесперебойным доступом к питьевой воде. К концу года уровень охвата услугами водоснабжения в городах области достигнет 99%, а в сельских населенных пунктах – 96,1%.

Дополнительно водоснабжением будут обеспечены 10,5 тыс. человек, что подтверж­дает эффективность принимаемых мер и значимость работы в этом направлении.

Отвечая на вопросы журналистов по организации снабжения региона газом, Марат Ахметжанов отметил, что в настоя­щее время дефицита этого вида топлива в Акмолинской области нет, запасов достаточно. Ведется ряд крупных проектов по газоснабжению. В городе Косшы первый этап строительства системы газоснабжения будет осуществлен летом 2025-го, второй – до конца того же года.

Также в будущем году будет реализован проект по обеспечению газоснабжением жителей поселка Коянды.