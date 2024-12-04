Акмолинская область подтвердила статус главной житницы страны Статьи 4 декабря 2024 г. 7:12 4 Игорь Прохоров Старший корреспондент отдела культуры Об этом заявил аким региона Марат Ахметжанов на брифинге в Службе центральных коммуникаций. фото СЦК По его словам, в текущем агросезоне хлеборобами области был собран рекордный за последние десятилетия урожай зерна в объеме более 6,6 млн тонн при средней урожайности свыше 14 ц⁄га. Все это – результат упорного труда, господдержки и своевременного применения современных аграрных технологий, отметил Марат Ахметжанов. Увеличиваются и объемы продукции животноводства. Нынче в строй введены три молочно-товарные фермы в Целиноградском и Аршалынском районах, еще две находятся на стадии завершения строительства. Положительная динамика отмечается и в перерабатывающей отрасли: в регионе действуют 67 предприятий по переработке мяса, молока, масличных и злаковых культур, которые с начала года произвели продукты питания на сумму 208 млрд тенге. Марат Ахметжанов рассказал и о мерах господдержки аграриев. Особо востребованной у фермеров является программа льготного кредитования весенне-полевых и уборочных работ «Кен дала 2», которая помогает сельскохозяйственным товаропроизводителям в пополнении оборотных средств для выплаты зарплаты, заблаговременном закупе качественных семян, минеральных удобрений и других необходимых товаров и услуг. По словам главы региона, в соответствии с поручением Главы государства определена 300-километровая зона столичного «продовольственного пояса», включающая 17 районов региона. Ежедневно главному городу страны поставляется порядка 80 тонн мяса и мясной продукции, 320 тонн молочной продукции, порядка 700 тыс. штук яиц и 25 тонн муки. Более 125 предприятий региона регулярно направляют свою продукцию в 44 крупные торговые точки Астаны. Уровень обеспеченности столицы продуктами питания из Акмолинской области значительно повысился: потребность Астаны в мясной и молочной продукции обеспечена более чем на 30%, в яйцах – на 80%, в картофеле – на 85%, в овощах – на 20%. Это способствует устойчивости продовольственной ситуации и стимулирует развитие сельского хозяйства в регионе. Область продолжает укреплять свои позиции как надежный партнер столицы, гарантируя доступность и качество продуктов для ее жителей. В регионе успешно решаются вопросы централизованного обеспечения населения качественной питьевой водой. – В 2024 году на осуществление 68 проектов строительства и реконструкции сетей водопровода и канализации выделено более 34 миллиардов тенге. Из них 30 проектов завершат в текущем году, а оставшиеся 38 продолжат реализовывать в 2025-м, – сообщил Марат Ахметжанов. Одним из ключевых достижений региона стало завершение реконструкции Нуринского группового водопровода в Егиндыкольском районе, благодаря чему жители ряда населенных пунктов получили доступ к чистой питьевой воде. В рамках проекта уложено 70 км водопроводных сетей. Дополнительно из резерва Правительства выделены средства на реконструкцию головных водозаборов в Егиндыкольском и Коргалжынском районах. Эти проекты значительно улучшат качество жизни местных жителей, обеспечив их бесперебойным доступом к питьевой воде. К концу года уровень охвата услугами водоснабжения в городах области достигнет 99%, а в сельских населенных пунктах – 96,1%. Дополнительно водоснабжением будут обеспечены 10,5 тыс. человек, что подтверждает эффективность принимаемых мер и значимость работы в этом направлении. Отвечая на вопросы журналистов по организации снабжения региона газом, Марат Ахметжанов отметил, что в настоящее время дефицита этого вида топлива в Акмолинской области нет, запасов достаточно. Ведется ряд крупных проектов по газоснабжению. В городе Косшы первый этап строительства системы газоснабжения будет осуществлен летом 2025-го, второй – до конца того же года. Также в будущем году будет реализован проект по обеспечению газоснабжением жителей поселка Коянды. #аким #Акмолинская область #брифинг #СЦК