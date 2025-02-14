Акмолинские бизнесмены обсудили налоговые реформы на встрече с вице-министром финансов

Налоги
244

На площадке Региональной палаты предпринимателей прошла встреча вице-министра финансов Даурена Темирбекова с бизнес-сообществом Акмолинской области, передает Kazpravda.kz  со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

Главная цель – обсуждение налоговых реформ, в том числе по повышению ставки НДС. 

Президент страны Касым-Жомарт Токаев на встрече с бизнесом в Астане 7 февраля поручил правительству дополнительно проработать вопрос по ставке НДС. В связи с этим по поручению премьер-министра Олжаса Бектенова члены правительства осуществляют выезды в регионы совместно с представителями НПП «Атамекен» для обсуждения вопросов налоговой политики с предпринимательским сообществом на местах.

Даурен Темирбеков озвучил предложения правительства по дифференцированным ставкам НДС. Предлагается установить общую ставку НДС на уровне 16%, в то время как производителей сельхозпродукции планируется полностью освободить от налога. Для ряда отраслей будет введена промежуточная ставка в 10%. Таким образом, предлагаемая Правительством дифференциация ставок НДС составляет: 16%, 10%, 0%, освобождение от налога. 

«Повышение НДС не коснется магазинов у дома, ресторанов, салонов красоты и других объектов розничной торговли», — пояснил директор Департамента налоговой и таможенной политики МНЭ РК Ерлан Сагнаев. 

В ходе встречи представители отраслевых ассоциаций выразили свое мнение касательно предлагаемых изменений в налоговое законодательство.

«Помимо повышения налогов, важно критически пересмотреть структуру бюджетных расходов. Необходимо усилить контроль за соблюдением жестких бюджетных правил, введенных в прошлом году, нужно искать резервы внутри самой экономики страны. Снижение налоговой нагрузки на ФОТ на 10% не должно сопровождаться компенсированием за счет повышения ставки НДС, оно должно быть самостоятельной налоговой реформой», — считает глава Туристской ассоциации Акмолинской области, председатель отраслевого совета туризма и экологии Кайрат Султанов.

От лица субъектов малого бизнеса выступил руководитель ИП «Ахмадиев С.А.» Садбек Ахмадиев, предложил предусмотреть увеличение НДС при регистрации до 50 тыс. МРП.  Директор Палаты предпринимателей Акмолинской области Ерканат Мусылманбек подчеркнул, что вопрос ставки НДС и регистрации порога должен быть принят взвешенно.

«Надеемся, что мнение акмолинского бизнес-сообщества будет учтено, все предложения наших предпринимателей мы направим в письменном виде в Минфин через Центральный аппарат НПП. Вопрос ставки НДС и регистрации порога должен быть принят взвешенно с учетом мнения квалифицированных экспертов, предпринимателей и депутатов», — добавил он.

В свою очередь, вице-министр Даурен Темирбеков отметил, что все поступившие предложения будут внимательно рассмотрены, проанализированы и учтены в дальнейшей работе.

#налоги #Правительство #Акмолинская область

Популярное

Все
Гордиться своей малой и большой родиной
Друзья зовут ее Айшой
Язык программирования на казахском разработал школьник
Моя Караганда
Спецподразделение по борьбе с дебоширами создано в МВД
Обезврежена крупная ячейка финансовых мошенников
От хума до макитры
Философская глубина и красота слова поистине народного поэта Кадыра Мырзалиева
По ту сторону экрана
Южная зимовка белых лебедей
Распоряжение Главы государства об освобождении от должности
Указ Президента Республики Казахстан Об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы, выслуживших установленный срок воинской службы, и очередном призыве граждан Республики Казахстан на срочную воинскую службу в марте – июне и сентябре – декабре 2025 года
Распоряжение Главы государства о назначении
Вот это любовь!
Сдан первый в регионе дом по программе реновации жилья
Действовать в новых условиях
Особый статус Туркестана
Вчера Премьер-министр обсудил с предпринимателями Северного Казахстана новеллы налогового законодательства
Выслушана позиция бизнеса
Акиматам и министерствам поручено завершить подготовку к паводковому сезону
Сбежавшего от полиции водителя привлекли к ответственности по 8 статьям в Таразе
Уникальный ясли-сад с соляной шахтой открылся в городе Сатпаеве
Оглянись, незнакомый прохожий
Никто не забыт?
Обеспеченность РК отечественными фармпрепаратами все еще низка – аналитики
Казахстан завоевал первую медаль на Азиаде-2025
Косшы станет городом школ, садов и дворцов
Новые автобусы пополнили автопарк Тараза
Всем аулам аул
Ближайшие дни, а также предстоящая неделя захватят все внимание болельщиков 34 стран
Трамп о войне в Украине: «Я хочу закончить эту проклятую штуку»
По зову крови и души
На фармацевтическом рынке РК правят бал импортёры
Президент считает предложенную правительством ставку НДС завышенной
Десять лет без Гер-ага
Путешественница Мадина Ашилова покорена Алтаем
Такие люди не уходят в прошлое...
В Якутию – за алмазами
Глава государства – об экономике: Расслабляться ни в коем случае нельзя
Приложение для диагностики коронавирусной пневмонии создали ученые
Паспорта и удостоверения личности попробуют выдавать через терминалы
Алматы – Туркестан – Ташкент – Самарканд – Шымкент – Алматы
Депутат высказалась об ажиотаже вокруг прогрева авто во дворах
В 2025 году 9 тыс. жителей Атырауской области получат адресную помощь
Кызылорда – наша гордость, слава, история
Горжусь тем, что говорю по-казахски
Буренки нынче довольны
«Проблема из пальца высосана»: вице-министр – о прогреве автомашин более пяти минут
В столичных торговых сетях сняли ограничения по реализации картофеля
30-летие Ассамблеи народа Казахстана – важная веха политики единства и согласия
Институциональное становление Академии наук завершено
Печальное событие произошло в семье Баян Алагузовой
Арабская компания запускает новый проект в Казахстане
Почти 30 млн тенге похитили чиновники из сферы образования в Туркестанской области
Парикмахерские услуги подорожали в Казахстане
Как в гимназии № 27 Алматы воспитывают всесторонне развитых личностей
Общественный туалет с уникальным дизайном построили в Шымкенте
Ученые исследовали происхождение казахских собак породы тобет
Инфляция в Казахстане: в какой области растут цены
Резюмируя поручения Президента

Читайте также

Предлагаемые налоговые реформы обсуждены с предпринимателям…
Налоговая реформа: вице-министр финансов встретился с предп…
Бектенов обсудил с предпринимателями СКО налоговую реформу
Мангистауские предприниматели высказали мнение о налоге на …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]