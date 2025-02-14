Акмолинские бизнесмены обсудили налоговые реформы на встрече с вице-министром финансов

На площадке Региональной палаты предпринимателей прошла встреча вице-министра финансов Даурена Темирбекова с бизнес-сообществом Акмолинской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

Главная цель – обсуждение налоговых реформ, в том числе по повышению ставки НДС.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев на встрече с бизнесом в Астане 7 февраля поручил правительству дополнительно проработать вопрос по ставке НДС. В связи с этим по поручению премьер-министра Олжаса Бектенова члены правительства осуществляют выезды в регионы совместно с представителями НПП «Атамекен» для обсуждения вопросов налоговой политики с предпринимательским сообществом на местах.

Даурен Темирбеков озвучил предложения правительства по дифференцированным ставкам НДС. Предлагается установить общую ставку НДС на уровне 16%, в то время как производителей сельхозпродукции планируется полностью освободить от налога. Для ряда отраслей будет введена промежуточная ставка в 10%. Таким образом, предлагаемая Правительством дифференциация ставок НДС составляет: 16%, 10%, 0%, освобождение от налога.

«Повышение НДС не коснется магазинов у дома, ресторанов, салонов красоты и других объектов розничной торговли», — пояснил директор Департамента налоговой и таможенной политики МНЭ РК Ерлан Сагнаев.

В ходе встречи представители отраслевых ассоциаций выразили свое мнение касательно предлагаемых изменений в налоговое законодательство.

«Помимо повышения налогов, важно критически пересмотреть структуру бюджетных расходов. Необходимо усилить контроль за соблюдением жестких бюджетных правил, введенных в прошлом году, нужно искать резервы внутри самой экономики страны. Снижение налоговой нагрузки на ФОТ на 10% не должно сопровождаться компенсированием за счет повышения ставки НДС, оно должно быть самостоятельной налоговой реформой», — считает глава Туристской ассоциации Акмолинской области, председатель отраслевого совета туризма и экологии Кайрат Султанов.

От лица субъектов малого бизнеса выступил руководитель ИП «Ахмадиев С.А.» Садбек Ахмадиев, предложил предусмотреть увеличение НДС при регистрации до 50 тыс. МРП. Директор Палаты предпринимателей Акмолинской области Ерканат Мусылманбек подчеркнул, что вопрос ставки НДС и регистрации порога должен быть принят взвешенно.

«Надеемся, что мнение акмолинского бизнес-сообщества будет учтено, все предложения наших предпринимателей мы направим в письменном виде в Минфин через Центральный аппарат НПП. Вопрос ставки НДС и регистрации порога должен быть принят взвешенно с учетом мнения квалифицированных экспертов, предпринимателей и депутатов», — добавил он.

В свою очередь, вице-министр Даурен Темирбеков отметил, что все поступившие предложения будут внимательно рассмотрены, проанализированы и учтены в дальнейшей работе.