Актер Шарип Серик арестован за абьюз

Скандалы
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Пострадавшая надеется, что этот случай поможет кому-то выйти из нездоровых отношений и выбрать свою безопасность, передает Kazpravda.kz

Фото: instagram.com/shakentii

Девушка известного казахстанского актера Алия Бутеева сообщила в инстаграм, что Шарип Серик в пятницу решением суда арестован на пять суток за умышленное причинение ей легкого вреда здоровью.

«Прошел суд над Шарипом, где он признал свою вину. Суд признал его виновным по статье 73 ч.1, и его арестовали на пять суток. Не буду судить, насколько это справедливо. Но я ранее говорила о том, что у меня изначально не было цели мстить или устраивать долгие разборки. Очень жаль, что человек стал извиняться только после того, как мне пришлось публично защищать себя. Надеюсь, что эта ситуация поможет кому-то выйти из абьюзивных отношений и выбрать себя и свою безопасность», - написала Алия Бутеева.

Ранее Бутеева опубликовала фото и видеоролик, где предположительно популярный актер босиком выбегает за ней, хватает за руку и вытаскивает из лифта.

Компания Salem Entertainment заявила о прекращении сотрудничества с актером в связи с появившимися в Сети компрометирующим видео.

Накануне Шарип Серик публично прокомментировал обвинения в абьюзе.

#суд #скандал #абьюз #Шарип Серик

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