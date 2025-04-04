Готов понести наказание: актер Шарип Серик прокомментировал обвинения в абьюзе

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Дана Аменова
корреспондент

Скандальная история с избиением девушки актера получила продолжение, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: instagram.com/shakentii/

После неприятного инцидента актер записал видеообращение в соцсетях. Артист принес извинения и выразил сожаление по поводу своего неприглядного поступка.

«Я против насилия. К сожалению, вы все видели видео, в котором я грубой форме вытащил из лифта Алию. Я ни в коем случае не хочу себя оправдать. Я совершил злостный проступок и готов нести наказание по всей строгости закона. Думаю, многим из вас знакомо чувство злости и ярости во время ссоры. Но я прошу вас, не повторяйте мою ошибку и не поднимайте руку. Я дал пощечину Алие Бутеевой, за что прошу прощения у нее, у ее семьи и всех тех, кого задел мой проступок», — говорит Шарип Серик на видео. 

Напомним, ранее компания Salem Entertainment заявила о прекращении сотрудничества с актером в связи с появившимися в Сети компрометирующими видео.

Вчера девушка известного казахстанского актера Алия Бутеева опубликовала фото и видеоролик, где предположительно популярный актер босиком выбегает за ней, хватает за руку и вытаскивает из лифта.

#избиение #девушка #видеообращение #абьюз #Серик Шарип

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