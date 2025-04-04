Скандальная история с избиением девушки актера получила продолжение, сообщает Kazpravda.kz
После неприятного инцидента актер записал видеообращение в соцсетях. Артист принес извинения и выразил сожаление по поводу своего неприглядного поступка.
«Я против насилия. К сожалению, вы все видели видео, в котором я грубой форме вытащил из лифта Алию. Я ни в коем случае не хочу себя оправдать. Я совершил злостный проступок и готов нести наказание по всей строгости закона. Думаю, многим из вас знакомо чувство злости и ярости во время ссоры. Но я прошу вас, не повторяйте мою ошибку и не поднимайте руку. Я дал пощечину Алие Бутеевой, за что прошу прощения у нее, у ее семьи и всех тех, кого задел мой проступок», — говорит Шарип Серик на видео.
Напомним, ранее компания Salem Entertainment заявила о прекращении сотрудничества с актером в связи с появившимися в Сети компрометирующими видео.
Вчера девушка известного казахстанского актера Алия Бутеева опубликовала фото и видеоролик, где предположительно популярный актер босиком выбегает за ней, хватает за руку и вытаскивает из лифта.