После неприятного инцидента актер записал видеообращение в соцсетях. Артист принес извинения и выразил сожаление по поводу своего неприглядного поступка.

«Я против насилия. К сожалению, вы все видели видео, в котором я грубой форме вытащил из лифта Алию. Я ни в коем случае не хочу себя оправдать. Я совершил злостный проступок и готов нести наказание по всей строгости закона. Думаю, многим из вас знакомо чувство злости и ярости во время ссоры. Но я прошу вас, не повторяйте мою ошибку и не поднимайте руку. Я дал пощечину Алие Бутеевой, за что прошу прощения у нее, у ее семьи и всех тех, кого задел мой проступок», — говорит Шарип Серик на видео.