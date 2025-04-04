Компания Salem Entertainment заявила о прекращении сотрудничества с актером в связи с появившимися в Сети компрометирующими видео, передает Kazpravda.kz со ссылкой на instagram-страницу компании

Фото: instagram.com/shakentii

«В связи с последними событиями, команда Salem Entertainment приняла решение внести актера Шарипа Серика в «черный список» и полностью прекратить любое сотрудничество. На данный момент заявленные ранее проекты «Шакал» и третий сезон сериала «Qarga» отменены, кроме того актер не появится во втором сезоне сериала «Meow», где должен был исполнить одну из главных ролей», - заявили в кинокомпании.

Кроме того, они добавили, что команда фильма «Патруль: последний приказ» ведет активную работу над изъятием сцен с участием Шарипа Серика из готовящегося к прокату фильма. Все контракты с актером прекращены.

Ранее казахстанка Алия Бутеева опубликовала фото и видео, где якобы Шарип Серик босиком выбегает за ней, хватает за руку и вытаскивает из лифта.