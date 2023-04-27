Активная посадка деревьев ведётся в Астане

Традиционно с наступлением благоприятных погодных условий в столице наступает пора активного озеленения. Работу эту проводят в рамках экологического месячника, который стартовал в начале апреля. За это время во всех районах города посадили более 3,5 тыс. деревьев и кустарников. Предпочтение отдаётся лиственным породам деревьев, сообщает официальный сайт городского акимата.

фото с сайта акимата Астаны

Парки, скверы и другие открытые площадки столицы готовятся к летнему периоду – ведутся работы по прочёске газонной части, санитарной обрезке деревьев и кустарников, побелке. Также коммунальщики работают над расконсервацией фонтанных комплексов города.

С 8 апреля по 6 мая в столице проводится экомесячник «Жасыл Астана», в рамках которого запланировано несколько субботников. Так, усилиями трудовых коллективов, жителей города, представителями МСБ собрано и вывезено на полигон более 800 тонн отходов.

Произведена уборка парков и скверов на общей площади около 4 млн м2. Участие в экологическом месячнике приняли около 15 тысяч человек, свыше 400 предприятий и организаций, коллективы КСК и ОСИ, субъекты малого и среднего бизнеса и др. Они посадили более 3,5 тыс. деревьев и кустарников.

В эту субботу, 29 апреля в Астане состоится общегородской субботник, во время которого коллективы организаций и предприятий на своих территориях будут высаживать деревья, проводить уборку мусора, также очистят прибрежные участки водоемов. Планируется посадить более 3 тысяч деревьев и кустарников.

Всего в 2023 году планируется высадить миллион зелёных насаждений (кустарники, деревья, сеянцы и др). Предпочтение будет отдаваться лиственным породам деревьев.