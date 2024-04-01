Активы банков снова растут

Итоги работы БВУ за месяц озвучил Нацбанк, передает со ссылкой на Kazpravda.kz со ссылкой на DataHub

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Активы сектора выросли на 1,8% (0,9 трлн тенге). При этом текущий уровень составляет 52 трлн тенге. Таким образом было сполна компенсировано предыдущее снижение на 0,7%. Показатель снова на историческом максимуме.

После непродолжительного спада вернулся к росту и ссудный портфель. Сейчас его размер составляет 30,2 трлн тенге (+2,6%, или 0,75 трлн тенге, м/м).

Объем вкладов физлиц увеличился на 1,3% (0,27 трлн тенге), до 20,2 трлн тенге. Месяцем ранее, как напомнили в DataHub, показатель демонстрировал отрицательную динамику.

Третий месяц подряд идет вверх депозитный портфель юрлиц. Конкретно в феврале он увеличился на 2,2% (0,32 трлн тенге). Нынешнее значение составляет 15 трлн тг.

Отметим, что вклады физических и юрлиц выросли на фоне снижения ставок вознаграждения.

В феврале банки заработали прибыль в размере 191,7 млрд тенге, что на 19% больше, чем годом ранее.