«Актобе» завоевал Кубок Казахстана

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Аскар Султан

В воскресенье на Центральном стадионе в Алматы был разыгран Кубок Казахстана-2024 по футболу. В финальном матче встретились два клуба с запада страны – «Атырау» и «Актобе».

фото qfl.kz

Игра была довольно интересной, и первыми счет открыли атырауские футболисты. На 24-й минуте отличную комбинацию разыграли белорусские легионеры: красивую подачу мяча полузащитника Игоря Стасевича в линию штрафной точным ударом головой в ворота завершил Николай Сигневич.

Интрига в матче держалась довольно долго, и, казалось, что «нефтяники» дожмут своего соперника. Но на 89-й минуте, ровно за 60 секунд до окончания основного времени, в ворота «Атырау» был назначен пенальти, который уверенно реализовал защитник «Актобе» Алибек Касым. А уже на 90-й минуте отличился нападающий «красно-белых», а также национальной команды Панамы – Фредди Гондола, который и принес победу «Актобе» с итоговым счетом 2:1.

Актюбинцы второй раз в своей истории завое­вали второй по значимости футбольный трофей республики (в первый раз это им удалось в 2008 году). Теперь они могут сыграть в Суперкубке Казахстана 2025 года, а также команда получила путевку в квалификационную стадию розыгрыша еврокубков в следующем сезоне. Помимо трофея, подопечные Игоря Леонова выиграли 65 млн тенге, а клуб «Атырау» получил 45 млн тенге.

– Поздравляю «Актобе» с победой и желаю успехов! Сегодня мы стали свидетелями первого в истории западного дерби в финале кубка. Обе команды порадовали хорошей игрой и невероятным стремлением к победе. Выражаю благодарность нашим партнерам за совместную организацию футбольного праздника и всем болельщикам, оказавшим невероятную поддерж­ку финалистам, – сказал президент Qazaqstan Football League Гани Кайназаров.

Вместе с этим в минувшие выходные прошли и три отложенных поединка в рамках казахстанской Премьер-лиги. Так, в Шымкенте местный «Ордабасы» обыграл гостивший у него туркестанский «Туран» со счетом 1:0. В Костанае «Тобол» с таким же счетом – 1:0 – победил карагандинский «Шахтер». А в Караганде, где в этом сезоне «Женис» из Астаны арендует местный стадион, состоялось столичное дерби с участием еще одной команды из главного города страны – «Астаны». Почти все были уверены в победе семикратного чемпиона Казахстана, но неожиданно новичок высшего дивизиона – «Женис» показал неплохую игру и завершил встречу со счетом 1:1.

#футбол #Актобе #Кубок Казахстана

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