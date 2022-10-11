Акцент на кадровый вопрос

Начиная с 2019 года порядка 300 казахстанских судей привлечены к дисциплинарной ответственности. За десять месяцев этого года в числе провинившихся 47 служителей правосудия.

– Высший судебный совет – автономный государственный орган, основная задача которого – рассмотрение кадровых вопросов, – рассказала на брифинге в СЦК член ВСС Нурия Сисенова. – Это отбор судей, формирование кад­рового резерва и рассмотрение материалов об их дисциплинарной ответственности. Для объективности в состав совета входят не только судьи, но и адвокаты, представители юридической и научной общественности.

По словам Нурии Сисеновой, в настоящее время большинство судейских должностей замещается на основе открытого конкурса. Для того чтобы стать служителем Фемиды, необходимо пройти квалификационный экзамен, который состоит из четырех этапов. Рассматриваются теоритические, практические навыки кандидата, умение анализировать, моральные качества. Тестирование проводится на компьютере, что исключает человеческий фактор. Результаты высчитываются автоматически. А при написании эссе и решении кейсовых задач работы кандидатов шифруются системой без указаний фамилий.

– Если раньше изучение морально-нравственных качеств носило лишь рекомендательный характер, то сегодня такое психологическое тестирование обязательно. Для исключения коррупционных рисков все этапы квалификационного экзамена децентрализованы, окончательное решение принимается комиссией, состоящей из числа юристов, не связанных с судебной системой, – добавила член ВСС РК.

Отдельно спикер остановилась на вопросах дисциплинарной ответственности судей. Привлечение к ней производится по решению судебного жюри, которое действует при совете с 2019 года как самостоятельный правовой институт.

– Судьи могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности за грубое нарушение законности при отправлении правосудия, но об этом должно быть указано в постановлении апелляционной или кассационной инстанции. С 2019 года судебным жюри по фактам грубого нарушения законности к дисциплинарной ответственности привлечены порядка 300 судей, 34 из которых освобождены от должностей за нарушения судейской этики и законности. Отмечу, что коррупционное правонарушение не рассматривается судебным жюри, а только в рамках уголовного процесса, – сказала спикер.

Она также уточнила, что если в 2019 году «отличились» 60 судей, то в 2021-м уже 71.

Напомним, в Послании Президент Казахстана сказал, что для повышения самостоятельности судей необходимо укрепить статус Высшего судебного совета: «В ведение совета будут переданы вопросы подготовки кандидатов в судьи, повышения квалификации, продления предельного возраста, приостановления и прекращения полномочий действующих судей. Данный государственный орган должен стать полноценным институтом с четкими кадровыми функциями, начиная с отбора и заканчивая рекомендациями по назначению судей всех уровней».