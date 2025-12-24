Аквакультура – это доходы и занятость

Анвар Ахметов

Перспективы развития аква­культуры и воспроиз­водства рыбных ресурсов рассмотрены вчера в Астане на коллегии Министерства сельского хозяйства.

Как отметил глава аграрного ведомства Айдарбек Сапаров, рыбная отрасль – одна из значимых сфер отечественной экономики, обеспечивающая экономический рост и занятость населения. При этом ключевой точкой роста рыбного хозяйства следует считать именно аква­культуру.

Важным шагом в этой связи стало подписание 12 июня текущего года Главой государства Закона «Об аквакультуре», нап­равленного на повышение инвестиционной привлекательнос­ти отрасли, рост производства и экспорта рыбной продукции, создание новых рабочих мест и увеличение потребления рыбы населением.

Как доложил в ходе коллегии вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин, по итогам 11 месяцев 2025-го объем рынка рыбной продукции составил 85,5 тыс. тонн, что на 22% выше аналогичного прошлогоднего периода. В естественных водоемах выловлено 38,5 тыс. тонн рыбы, в рыбоводных хозяйствах выращено 20,9 тыс. тонн, что превышает показатели прошлого года на 10 и 15% соответственно.

При этом, по информации пресс-службы Министерства сельского хозяйства, в рамках развития аквакультуры в 2025 году осуществляются восемь инвестиционных проектов с общим объе­мом инвестиций 6,4 млрд тенге. Цель – создание и расширение рыбоводческих хозяйств.

На период с 2025 по 2030 год сформирован пул из 44 крупных проектов общей стоимостью около 50 млрд тенге. Их реализация позволит значительно увеличить объемы рыбоводства, переработки и производства комбикормов.

Отдельное внимание при этом уделяется вопросам цифровизации отрасли. С 2027 года планируется внедрение информационной системы развития аквакультуры на базе E-fish, которая обеспечит мониторинг, учет и анализ деятельности соответствующих субъектов.

Также было отмечено значительное увеличение объема государственной поддержки: с 2021 года субсидирование выросло семикратно и в уходящем году достигло 3,5 млрд тенге. Наряду с этим реализуется механизм бюджетного кредитования по льготной ставке 2,5% годовых для проектов в сфере аквакультуры.

В ходе заседания было подчерк­нуто, что ряд регионов отстает от установленных показателей по объемам выращивания рыбы. Акиматам поручено активизировать работу по привлечению инвесторов и более эффективно использовать меры государственной поддержки.

В свою очередь председатель Комитета рыбного хозяйства Серик Сермагамбетов проинформировал о результатах работы по воспроизводству рыбных ресурсов. В рамках исполнения Закона «Об аквакультуре» принято более 60 подзаконных НПА, предусмотрены механизмы закрепления рыбохозяйственных водоемов для инвестпроектов, субсидирования подачи воды и бурения скважин, а также меры по повышению эффективности использования водоемов.

Вместе с тем есть ряд системных проблем, сдерживающих развитие отрасли, включая нехватку квалифицированных кад­ров, зависимость от импортных кормов и недостаточный объем рыбопосадочного материала. Для их решения ведется строительство современных кормовых заводов, модернизация рыбопитомников.

Отдельно на коллегии Минсельхоза была отмечена работа по модернизации Атырауского осетрового рыбоводного завода, которая позволит увеличить производственные мощности государственных предприятий по выпуску молоди ценных видов рыб более чем в четыре раза.

Завершая заседание, министр подчеркнул, что развитие аквакультуры способствует рос­ту малого и среднего бизнеса в агро­промышленном комплексе, созданию рабочих мест в сельской местности и формированию мультипликативного эффекта для решения региональных социально-экономических задач.

– В этой связи необходимо продолжить работу по своевре­менному и качественному исполнению поручений Главы государства и дальнейшему развитию рыбохозяйственной отрасли, – подытожил министр сельского хозяйства.

