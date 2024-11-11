Алан Курмангалиев стал двукратным призером турнира WTT Youth Contender

Спортсмен показал второй результат в соревнованиях среди атлетов до 19 лет

Фото: пресс-служба НОК РК

Казахстанец Алан Курмангалиев завоевал серебряную медаль на турнире по настольному теннису WTT Youth Contender в Сомбатхее, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Казахстанский спортсмен показал второй результат в соревнованиях среди атлетов до 19 лет. В его активе семь побед и одно поражение.

«Алан прошел Стефана Димитрова (Болгария) 3:0, Маэля Ван Десселя (Люксембург) 3:0, Тай По-Чуна (Тайбэй) 3:2, Драгожа Бужора (Румыния) 3:0, Михаила Ловгу (Словакия) 3:2, Исака Альфредссона (Швеция) 3:0, Ли Чон Мока (Корея) 3:0. В финале Курмангалиев уступил Балажу Лэю (Венгрия) 0:3», – отметили в НОК.

В олимпийском комитете напомнили, что ранее на этом же турнире казахстанец отметился «бронзой» в соревнованиях среди спортсменов до 17 лет, а Жания Бекмухамбетова завоевала золотую медаль.