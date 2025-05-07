Казахстан окажет всестороннее содействие в достижении стратегической цели Вьетнама – войти к 2040 году в число 25 крупнейших экономик мира. Об этом заявил Президент в ходе переговоров с Генеральным секретарем ЦК Компартии Вьетнама То Ламом, посетившим РК с государственным визитом

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Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что в настоящее время торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество между двумя странами динамично развивается. В 2024 году товарооборот достиг 860 миллионов долларов. Теперь Казахстан и Вьетнам намерены в ближайшей перспективе довести этот показатель до 2 млрд долларов. Насколько амбициозна поставленная цель? Мнением с нашей редакцией поделился российский экономист, финансовый аналитик Александр Разуваев.

Александр Юрьевич, Касым-Жомарт Токаев заявил, что Вьетнам – важный партнёр Казахстана в Азии. Что думаете Вы о развитии сотрудничества двух стран в экономической плоскости?

Вьетнам – это очень высокие темпы экономического роста, соответственно, хороший внутренний спрос. Для Казахстана это очень хороший рынок, на котором можно заработать. РК, как и Россия с Беларусью, была ядром экономики СССР. Вьетнам и СССР сотрудничали, Союз помогал стране восстанавливать хозяйство и во время войны, и сами вьетнамцы воспринимают Казахстан, Россию и Беларусь как продолжение Союза. Они не очень нас разделяют, особенно в экономических вопросах. Плюс, конечно, ваша республика для Вьетнама – это прекрасный пример того, как надо проводить экономическую модернизацию, то есть такой маяк - как это надо делать. В целом многополярный мир – это, прежде всего, экономика, и это горизонтальные связи между странами напрямую. И в рамках этого контекста отношения торгово-экономические между Казахстаном и Вьетнамом – это естественный процесс, тренд. Плюс Вьетнам, как молодой рынок, ищет инвестиции. И капитал из Казахстана может очень пригодиться. Я думаю, чтовьетнамская сторона, конечно, больше заинтересована в сотрудничестве, но это будет взаимовыгодное партнёрство. Как отметил Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама, Казахстан станет первым стратегическим партнёром Вьетнама в Центральной Азии. Это естественно, потому что в экономическом плане это самая продвинутая страна, с которой стоит вести бизнес, так что я с ним полностью согласен.

Особое внимание в ходе переговоров было уделено увеличению объёмов взаимной торговли. Стороны намерены довести товарооборот до 2 млрд долларов в ближайшей перспективе. Насколько это амбициозная цель и за счёт чего в первую очередь её можно достичь?

Цифра реальная, она очень амбициозная. В отличие, допустим, от Европы, я думаю, что Казахстан может предложить высокотехнологичные решения – это IT-инженерия, архитектура и т. д.Понятно, что на глобальном рынке есть фирмы – и западные, и турецкие, которые могут предложить аналогичное решения, но Казахстан более гибкий в этом плане, и обычно решения дешевле по цене. Плюс мне, как человеку из Москвы, это особо приятно: вьетнамцы в значительной степени, кто занимается бизнесом и торговлей, владеют русским языком, как и казахи. Соответственно, этот момент в плане коммуникаций очень важен. Я думаю, что да, 2 млрд легко можно будет достигнуть.

В чём, на Ваш взгляд, заключается интерес к Казахстану со стороны вьетнамского бизнеса?

Вьетнамцы пробуют себя за границей. Везде они попробовать не могут и стараются там, где может получиться. Это, соответственно, бывший СССР. Россию попробовать немножко рискованно по той простой причине, что санкции. А Казахстан не под санкциями, соответственно, попробовать что-то в РК для них очень интересно. Тем более, что сегодня ваша республика создаёт очень хорошие условия для инвесторов. Я считаю, что из стран бывшего Союза в этом вопросе Казахстан на первом месте. Это целенаправленная политика, которая в вашей республике реализуется давно и продолжается. Здесь можно РК только поаплодировать. Казахстан – страна, открытая для инвестиций, для бизнеса, для сотрудничества. Есть открытость миру – и это очередной очень положительный момент для имиджа РК.

Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что визит Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лама послужит дополнительным импульсом широкомасштабному развитию сотрудничества между Казахстаном и братским Вьетнамом. О чём свидетельствует это заявление?

Это свидетельствует о том, что Казахстана стремится налаживать и укреплять внешнеэкономические связи со всеми дружественными государствами, и что партнёрство взаимно. Также это говорит о том, что РК укрепляет своё положение в глобальной экономике. Это положительные тренды, которые можно только приветствовать. В настоящее время между Казахстаном и Вьетнамом действует безвизовый режим. Это открывает хорошие возможности для укрепления сотрудничества между странами. Вести бизнес становится намного легче: без виз прилетел, всё сделал. Идёт развитие туризма. На мой взгляд, государства могли бы ещё больше усилить партнёрство именно в этой сфере. Люди, не стесненные в деньгах, при экономическом росте есть везде. Я думаю, что туризм и культурный обмен между двумя странами стоят на первом месте. Это важно и перспективно. Казахстан мог бы продемонстрировать туристам из Вьетнама Игры кочевников и всё, что связано с тюркской культурой, мавзолей Джучи и всё, что связано с ордынским периодом и наследием Чингисхана. Эти темы пока ещё не полностью раскрыты в туристическом плане, Казахстан может и должен это сделать. Узбекистан, например, успешно продвигает маршруты, связанные с Тамерланом. Соответственно, РК тоже стоит пойти по этому пути.

Касым-Жомарт Токаев выразил поддержку стратегической цели Вьетнама – войти к 2040 году в число 25 крупнейших экономик мира, подчеркнув готовность Казахстана оказывать всестороннее содействие в достижении этой амбициозной задачи. Как Вы оцениваете возможности вьетнамской стороны по достижению цели? Какую роль в этом вопросе может сыграть РК?

Казахстан, конечно, может поддержать Вьетнам своими инвестициями. Что касается самой цели, то теоретически она достижима, но мир сейчас настолько динамичен, что я бы пока не стал загадывать на сороковой год.

Урегулированию каких глобальных вопросов может поспособствовать сближение Казахстана и Вьетнама?

Идёт торговля. Непонятно – останется ВТО или нет, на фоне всех этих тарифных историй. Мы видим, что менее крупные страны,чем Америка и Китай, налаживают между собой горизонтальные связи. Соответственно, я думаю, что именно за счёт таких примеров в будущем будет построена новая система мировой торговли, похожая на ВТО. Потому что ясно, что ВТО не работает сейчас.

На отношениях с какими международными партнёрами благоприятно отражается укрепление партнёрства между Казахстаном и Вьетнамом?

Основной спрос сейчас сосредоточен в Азии. Поэтому можно говорить о Юго-Восточной Азии и, конечно, надо говорить о партнёрстве в рамках Организации тюркских государств. Я думаю, что эти два направления – ключевые. Что касается России – это самая длинная сухопутная граница в мире. Думаю, что это отдельная тема, она не обсуждается.

Насколько активно, на Ваш взгляд, в последнее время растёт интерес глобальных игроков к Центральной Азии?

Интерес растёт достаточно сильно. Причина понятна – это демография, население Центральной Азии растёт. При этом, если выделить Казахстана и частично Узбекистан,— это население умное, вписанное в XXI век, в цифровизацию. Соответственно, инвесторы ищут новые рынки, где они могут работать и что-то купить, поэтому возрастает интерес. Более того, я думаю, что в ближайшее время, в этом году, Трамп «продавит» Федрезерв на понижение ставки. После снижения ставки деньги пойдут в ключевые развивающиеся рынки. Уверен, что в их числе будет Казахстан, потому что ваша страна очень привлекательна для инвестиций.