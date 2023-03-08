Алихан Смаилов поздравил женщин с 8 Марта и поблагодарил за доброту, мудрость и душевное тепло

Премьер-министр РК Алихан Смаилов поздравил женщин с 8 Марта. Как отметил политик, Казахстан добился значительных успехов в формировании общества, где обеспечивается гендерное равенство. При этом он тепло поблагодарил представительниц прекрасного пола, передает Кazpravda.kz со ссылкой на UKIMET .

Фото: t.me/UKIMET

"Дорогие женщины! От всей души поздравляю вас с Международным женским днем 8 Марта!

В современном мире женщины – наиболее активная часть общества. В Казахстане 4,3 млн занятых женщин, что составляет 48% от общего числа занятого населения. Молодые девушки проявляют наибольшую активность при трудоустройстве на субсидируемые государством рабочие места: в прошлом году порядка 30 тысяч из них получили свою первую работу.

Государство всецело поддерживает развитие женского предпринимательства - это обучение с последующим трудоустройством или открытие собственного дела, предоставление грантов и льготных займов, субсидирование и гарантирование кредитов.

По данным ОЭСР, в Казахстане доля женщин-владельцев бизнеса составила 45%. Это выше, чем в таких странах, как США и Турция.

Огромное внимание уделяется и женскому здоровью. Как результат, к примеру, только в 2022 году материнская смертность снизилась в 2,6 раза.

В нашей стране женщины наравне с мужчинами участвуют в государственном управлении. Если в 2010 году доля женщин на госслужбе составляла 52,7%, то в 2022-м достигла 55,4%.

Правительством принимаются меры по поэтапному повышению доли женщин в руководящих органах компаний с госучастием до 30%.

Не остаются без внимания и вопросы социальной поддержки женщин. Защита материнства и детства, помощь многодетным матерям, приемным семьям, содействие в занятости, забота о старшем поколении остаются важными направлениями государственной политики.

Казахстан добился значительных успехов в формировании общества, где обеспечивается гендерное равенство. В 2022 году по рейтингу «Индекс гендерного разрыва» (Global Gender Gap Index) Казахстан поднялся на 15 позиций благодаря успешным реформам в области гендерного развития и занял 65-е место из 146 стран.

Государство будет и в дальнейшем прилагать все усилия для дальнейшего благополучия казахстанских женщин.

В этот весенний праздник позвольте выразить вам слова искренней благодарности и признательности за вашу доброту, мудрость и душевное тепло, которые вы так щедро нам дарите, за все, что вы делаете не только для своих семей, но и для всего Казахстана".