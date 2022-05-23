Общество
Алматинский апорт теперь будет расти в Азербайджане
Нуржан Ботабаев

Сад дружбы

Иногда случается то, о чем мы только думали и не знали, как претворить в жизнь. Случаются хорошие вещи. Расскажу историю, которая приключилась со мной в Баку, назову ее «История одного яблока».

В 90-е годы поехал в командировку в Баку. Дело было осенью, именно в тот период, когда в Азербайджане наступает сезон гранатов, а в Казахстане сезон яблок. Так как сам я с Алматы, решил везти именно апорт. Уже в Бакинском аэропорту на мою коробку с яблоками оглядывались азербайджанцы, пытаясь понять, откуда идет этот тонкий аромат. Устроился в гостиницу, встретился с коллегами и презентовал им плоды, подспудно успевая рассказать, что родиной яблок является Казахстан.

Я долго говорил, что к такому выводу пришли американские и китайские ученые, изучившие ДНК нескольких сотен сортов, традиционно популярных в Азии и Европе. Исследователи обнаружили, что яблони произрастали в горной местности на юго-востоке Казахстана. Благодаря торговцам, перевозящим яблоки по древним маршрутам Шелкового пути, они распространились по всему миру.

Немного странным было то, что никто в Азербайджане не слышал про этот древний сорт яблок. Азербайджанцы любовались ими, вдыхали запах теплых гор и сетовали, что нет в их стране таких яблок. Ведь неповторимый вкус апорта запоминается на всю жизнь, а вес одного яблока может достигать 500 граммов. Ни один сорт яблок не сможет похвастаться таким качеством.

И тут на днях в ленте новос­тей я узнаю, что алматинский апорт будет расти в Азербайджане. Моей радости не было предела. Начал искать информацию – и вот что узнал.

Оказывается, впервые идея посадки яблоневого сада в Азербайджане прозвучала в прошлом году во время визита в город Шушу казахстанских парламентариев и наших дип­ломатов. Скорее всего, наши депутаты восхитились чистым воздухом горной местности и особенной аурой культурной столицы Азербайджана – г. Шуша. Было решено привезти саженцы апорта в братскую республику как небольшой дар Казахстана в восстановлении разрушенных земель.

Тогда же руководитель Ассоциации азербайджанцев Казахстана, уроженец Казахстана, депутат Абилфас Хамедов выразил готовность организовать доставку саженцев в Азербайджан. И спустя всего восемь месяцев, в мае 2022 года, состоялась официальная церемония посадки Сада казахстанско-азербайджанской дружбы.

Делегация Мажилиса нашего Парламента в составе депутатов Абилфаса Хамедова, Гульдары Нурумовой и Зарины Камасовой своими руками сажала сад, соз­дание которого было приурочено к 30-летию установления дипломатических отношений и 99-летию общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. В церемонии открытия сада также приняли участие депутаты Азербайджана, наш посол Сержан Абдыкаримов и сотрудники посольства.

В рамках межпарламентской группы дружбы Казахстан – Азербайджан состоялась встреча с заместителем председателя Милли Меджлиса Адилем Алие­вым. В ходе переговоров стороны поздравили друг друга с 30-летием установления дипломатических отношений между Казахстаном и Азербайджаном, подчеркнули традиционно дружеский и братский характер отношений между двумя народами, обменялись мнениями по развитию ситуации в регионе, затронули основные аспекты торгово-экономического, транзитно-транспортного и логис­тического сотрудничества.

Мне было понятно, что казах­станско-азербайджанская парламентская дипломатия укрепляется и расширяется, но почему стороны решили посадить сад именно там? И тут я вспомнил про горы этого региона.

Еще до пандемии мне посчастливилось побывать там, на чистейших озерах Гейгель и Маралгель. Впервые увидев поражающий воображение ланд­шафт возле озера Гейгель, я подумал, что местность очень похожа на Иссыкское ущелье нашего Заилийского Алатау. Теперь мне стало ясно, почему выбран этот район для посадки сада. Он наиболее подходил по климатическим условиям и по уходу за саженцами. Все верно.

Сказать, что я рад, что впервые на официальном уровне наш апорт был завезен в Азербайджан, значит ничего не сказать. Я безмерно счастлив, что наши братья и сестры будут наслаждаться этими яблоками и, возможно, будут размножать этот сорт по всей территории страны.

Вот так история одного яблока может перерасти в еще одну славную главу истории двусторонних отношений, историю создания целого Сада дружбы.

Браво нашим парламентариям, посольству Казахстана за деятельность, которая полезна простым гражданам и останется на века. Наши предки завещали нам сажать деревья, потому что деревья живут дольше нас, потому что память о добрых делах простирается дальше человеческой жизни.

Говорят, что посеешь, то и пожнешь. Миролюбивый Казахстан сеет семена добра. У казахов всегда было принято делиться самым ценным, что у него есть. Казахстан всегда поддерживал Азербайджан. Пусть вкус апорта будет напоминать нашим соседям о братской стране, которая находится совсем недалеко, на другом берегу Каспия, который нас объеди­няет. Пусть сад казах­станско-азербайджанской дружбы процветает и дает плоды!

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