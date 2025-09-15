Алматинский школьник стал автором мирового хита

Насихат Оркушпаева
старший корреспондент отдела общества

Сегодня труд юноши вошел более чем в 260 мировых чартов, сообщает Kazpravda.kz

Фото: almaty.fizmat.kz

Одиннадцатиклассник Республиканской физико-математической школы (РФМШ) в Алматы стал автором мирового хита. Его трек SLAVA FUNK! звучит по всему миру: более 200 миллионов прослушиваний, свыше 3 млн видео в соцсетях и более 3 млрд просмотров.

Путешествие в мир музыки школьник начал в 2019 году, занимаясь в музыкальной школе по классу классической гитары. Позже увлекся битмейкингом, вдохновившись работами мировых продюсеров. Сначала были эксперименты с софтом, бесконечные обучающие ролики, затем – творческий кризис и почти год без музыки. Новый импульс дал жанр «фонк», особенно его «бразильское направление», где он впервые почувствовал полную свободу самовыражения.

– Буквально через полгода после возвращения к музыке мы с друзьями записали трек, который изменил все, – вспоминает он. – Интерес к творчеству у меня расцвел именно в РФМШ, в атмосфере, где талантливые ребята увлечены не только наукой, но и искусством.

Сегодня труд юноши вошел более чем в 260 мировых чартов, попал в «ТОП-200 глобального рейтинга Shazam», занял 3 место в категории «электронная музыка» и поднялся на 53-ю строчку в официальном фонк-плейлисте Spotify.

Автор хита уже стал «платиновым продюсером» и не собирается останавливаться:

– У меня еще много идей. Это только начало, – признается школьник.

История ученика РФМШ доказывает, что талант, упорство и любовь к делу могут привести школьника из к вершинам мировой сцены.

#музыка #школьник #Алматы

