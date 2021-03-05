Алматинцев предупредили о лавинной опасности в горах
Айдана Демесинова
В горах Алматы возможен сход лавин. Об этом сообщила пресс-служба ДЧС города, передает Kazpravda.kz.
"В связи с выпадением значительных осадков и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы 5-6 марта возможен сход снежных лавин. Не рекомендуется выходить на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах!" – проинформировали в Департаменте по ЧС Алматы.