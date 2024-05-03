История Галымжана Габдрешова воодушевляет

Впервые в истории постсоветского пространства победа в конкурсе World Summit Awards была присуждена казахстанскому ученому, получившему награду из рук главы департамента ООН, который также направил свои позд­равления в адрес Президента и народа Казахстана. Конкурс является инициативой Организации Объединенных Наций и приз­ван поддерживать и продвигать инновации в области цифрового содержания и приложений, которые способствуют улучшению общества.

– Мне всегда интересно было узнать, как устроен мир, почему происходит так, а не иначе, – рассказывает Галымжан. – Я не любил компании, мне казалось, что там тормозится интеллектуальное развитие, потому что важнее всего мнение лидера. Изобретения же – это саморазвитие, когда ты познаешь мир и стремишься изменить его к лучшему.

Наш герой окончил физичес­кий факультет КазНУ им. аль-Фараби. Однако учеба в начале 90-х, в период экономического упадка и инфляции, не оправдала его ожиданий. Мечту о научных экспериментах и лабораторных исследованиях на время приш­лось забыть. Правда, в это время раскрылся его талант предпринимателя. Вернувшись в родной Аркалык, где закрывались производственные предприятия, он сумел создать два небольших производства, воплотив свои изобретательские идеи в жизнь.

В 2000 году Галымжан отправился покорять Акмолу. Первые дни, вспоминает он, не имея ни родственников, ни знакомых, ему пришлось провести на вокзале. Счастливый случай помог устроиться в филиал одного из технических вузов на должность мастера, обслуживающего компьютерный класс. Уже тогда он понял, что самая высокооплачиваемая работа у IT-специалистов, поэтому полностью погрузился в изучение программирования, и уже через полгода параллельно работал в одном из банков второго уровня.

Тогда во многих национальных компаниях требовались разработчики, но без соответствующего образования туда было не устроиться. Впрочем, это его не остановило. Для того чтобы понять, какие задачи решают такие специалисты, он устраивается в нацкомпанию уборщиком. И все для того, чтобы получить доступ к книгам и информации. Быстро выполнив свои обязанности, до двенадцати ночи он запоем читал техничес­кую литературу, а потом ему стали разрешать брать книги домой. Таким образом за шесть месяцев он самостоятельно освоил эту специальность, стал разбираться в задачах и предлагать решения.

Когда Галымжана предложили на позицию системного разработчика, в отделе кадров развели руками от удивления. Более того, буквально за два года он дошел до уровня исполнительного директора НИИ при этой компании. Его ценили за изобретательный ум, за простое и эффективное решение любых задач, которые еще и приносили миллионные прибыли. Позже в качестве поставщика услуг он успешно внедрил десятки проектов для нескольких госорганов. Гордится тем, что внес вклад и в развитие здравоохранения.

По его словам, в 2012 году он за шесть месяцев самостоятельно разработал и внедрил электронный регистр онкобольных РК (ЭРОБ). Это матричная система развития клинических протоколов на базе искусственного интеллекта и технологии Big Data. В настоящее время к ней подключены 18 онкодиспансеров страны, а также КазНИИ онкологии и радиологии. За эти годы система доказала свою эффективность и была признана лучшим IТ-проектом в медицине.

– Разрабатывая эту систему, целый месяц находился в Карагандинском областном онкодиспансере рядом с врачами. Ведь для достижения хорошего результата необходимо изучить проблему на «молекулярном» уровне и все досконально понять, – говорит Галымжан.

Путеводная звезда ученого

Во второй половине 2000-х годов наш герой уходит из корпоративного сектора и создает частную компанию. Он осуществил свою мечту иметь частный дом и свою собственную лабораторию в нем. Казалось, наступила долгожданная гармония, но судьба приготовила новое испытание: появилась угроза потери зрения.

Ожог сетчатки, туман перед глазами, срочная операция и неутешительный вердикт врачей о том, что он может ослепнуть в любой момент. Страх и отчаяние сменились решимостью преодолеть и этот вызов. Галымжан нап­равил все силы на изобретение аппарата для незрячих.

Он стал изучать труды ученых и существующие технологии. Увы, все оказалось на уровне теории. Однако в этом море информации он «выловил» статью о нейроплас­тичности мозга и возможности видеть «зрением ночных животных» – с помощью звуковых волн. Идея биолокационного зрения, казавшаяся фантастической, стала для Галымжана путеводной звез­дой. Вдохновленный способностью летучих мышей и дельфинов ориентироваться в пространстве, он начал свои эксперименты. Несмот­ря на скептицизм и насмешки, он упорно шел к своей цели. И в итоге изобрел целую экосистему изобретений для всестороннего улучшения качества жизни слепых и слабовидящих людей. Уже первые испытания принесли отличные результаты. Незрячие люди начали «видеть» окружающий мир. Их радость и восторг стали для Галымжана лучшей наградой.

– В помещении у незрячих открывалось пространственное зрение, – делился он своими наблюдениями. – Они описывали свои ощущения как полет, возможность видеть зал одновременно с воздуха и с земли; как стрекоза, чье зрение направлено во все стороны.

...Для получения награды за призовое место в номинации «Инклюзивный город» конкурса WSA Галымжан отправился в Чили. А назад, домой, он летел через Нью-Йорк. Однако уже в дороге ему позвонили из государственного департамента США. И он срочно поменял билеты, чтобы вылететь в Вашингтон на встречу.

Специалист управления равных возможностей государственного департамента Андреа Валтон сообщила ему, что внимательно изучила все его изобретения, и ей очень важно было увидеть ученого вживую, так как его работа способна значительно улучшить жизнь не только незрячих, но и всех людей с ограниченными возможностями.

«Что госдеп США может сделать для вас, чтобы эти технологии стали доступны людям во всем мире?» – таков был главный месседж встречи. Галымжан ответил, что ему нужны условия для работы.

– Один в поле не воин, – сказал он. – Чтобы внедрять и обучать людей, нужны дефектологи и узкие специалисты по неврологии высокого класса.

Ученый намерен продолжить работу в Казахстане:

– Я обещал многим моим незрячим соотечественникам облегчить их жизнь, но нам нужна серьезная поддержка госорганов. У меня появилось много друзей среди людей с проблемами со зрением. Они меня вдохновляют своим оптимизмом и несгибаемым духом.

Оглядываясь на пройденный путь, он не раз повторяет, что жизнь изобретателя это не теп­личные условия, почет и уважение, а настоящая война за свои убеждения.

История Галымжана Габдрешова – пример человека, который, несмотря на трудности и отсутствие поддержки, сумел достичь признания благодаря своему незаурядному уму, неустанному самообразованию, целеустремленности и невероятному трудолюбию. Он не сдался перед лицом страха и отчаяния, а превратил вызов судьбы в успех. Его изобретения дарят надежду миллионам людей, лишенных зрения, и открывают новые горизонты в мире науки и технологий.