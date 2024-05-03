Возможности внедрения альтернативных форм голосования обсуждают эксперты

Альтернативные формы голосования на выборах, ценз оседлости кандидатов в части установления факта постоянного проживания на территории страны, целесообразность введения запрета фото- и видеофиксации заполненного бюллетеня в день голосования – такие вопросы обсуждались на четвертом заседании Экспертного совета при Центральной избирательной комиссии РК.

Участие в нем приняли ученые конституционного и других отраслей права, эксперты электоральной сферы, практики, члены Клуба молодых избирателей при ЦИК, представители государственных органов.

Открывая заседание, председатель ЦИК Нурлан Абдиров представил участникам заседания новых членов Экспертного совета при ЦИК РК: депутата Мажилиса Парламента РК, председателя Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Снежанну Имашеву и президента Гражданского альянса Казахстана Бану Нургазиеву.

Глава ЦИК РК отметил, что обсуждение первого вопроса повестки проходит в рамках реализации поручения Президента Касым-Жомарта Токаева, озвученного в Послании от 16 марта 2022 года «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации», по изучению лучшего мирового опыта организации выборного процесса, а также использования альтернативных форм голосования, в том числе электронного, досрочного, дистанционного, многодневного. Исследования в части электронного и дистанционного голосования с привлечением широкого круга ученых и практиков еще продолжаются.

На заседании же было предложено сфокусировать внимание на многодневном и досрочном голосовании, которые можно проводить с использованием бумажных бюллетеней.

На эту тему выступил сотрудник Института законодательства и правовой информации Минис­терства юстиции РК, док­тор юридических наук, член научно-консультативного совета при Конституционном суде РК, соавтор Комментария к Конституционному закону «О выборах в РК» (2023 года) Николай Турецкий.

Он рассказал, что институт досрочного голосования действует в Австралии, Канаде, Новой Зеландии, Норвегии, России, США, Туркменистане, Турции, Финляндии, Швейцарии и Швеции. В некоторых странах голосование проводится дистанционно – по почте или через Интернет. В Италии, Лихтенштейне, Норвегии, Чехии на постоянной основе применяется многодневное голосование. Вместе с тем ученый обратил внимание на возможные риски, в числе которых прежде всего безопасность и обеспечение прозрачности процедуры подсчета голосов.

По данному вопросу член Экс­пертного совета при ЦИК РК, профессор, доктор юридичес­ких наук Марат Когамов высказал мнение о возможности дифференциации многодневного голосования в зависимости от субъекта выборов, предусмотрев различные сроки для голосования на выборах страновых и региональных уровней, а также уточнил, что такие новшества требуют предварительной апробации.

В свою очередь Снежанна Имашева уточнила, что в Казахстане есть определенные регионы, которые систематически демонстрируют низкую явку на выборах, поэтому целесообразно было бы изучить данный вопрос и в случае принятия решения об использовании альтернативных форм голосования включить эти регионы в пилотный проект. При этом она отметила, что со стороны организаторов выборов, безусловно, должны быть обеспечены четкое администрирование и прозрачность.

Член Экспертного совета при ЦИК РК Ерлан Бузурбаев в ходе дискуссии предположил, что такой формат голосования, как многодневное, целесообразнее использовать на референдумах. Вместе с тем он подчеркнул, что нужно иметь в виду возможность и такого эффекта, когда растягивание во времени может привести к снижению значимости электорального события.

Магистрант Академии государственного управления при Президенте РК Айсана Рахимова, которая работает над магистерской диссертацией по теме электоральной культуры, предложила внедрение многодневного голосования в комбинации с частичным дистанционным электронным голосованием для повышения явки на выборах, особенно среди молодежи.

Резюмируя, Нурлан Абдиров подчеркнул, что обсуждение по теме многодневного, досрочного голосования – это лишь первое касание темы на площадке Экспертного совета. Предстоит продолжение профессиональной дискуссии, необходимы доскональная проработка вопросов, совместная реализация наиболее перспективных предложений на основе обсуждений, развертывание исследований и апробация их результатов. Все это требует межведомственной кооперации.

Переходя ко второму вопросу, глава ЦИК отметил, что с проблемой проверки «ценза оседлости» (установления факта постоянного проживания выдвиженца на территории страны) избирательные органы столкнулись в ходе выборов депутатов Мажилиса.

Электоральная кампания 2023 года была отмечена рядом обращений со стороны кандидатов в избирательные органы и суды с обжалованием решений избирательных комиссий об отказе или отмене решений о регистрации кандидатов по факту установления нарушений требования о «постоянном проживании» в Казахстане.

Как показала практика, некоторые кандидаты в депутаты в течение исследуемого периода (последние 10 лет) прерывали регистрацию по месту жительства по различным причинам, причем неоднократно, а то и длительно проживали без регистрации. Указанные выше обстоятельства создавали определенные трудности в работе избирательных органов по установлению факта оседлости кандидата.

Позицию Министерства внутренних дел РК по данному вопросу изложил председатель Комитета миграционной службы МВД РК Аслан Аталыков, сообщивший, что ведомством подготовлен ряд предложений по правовому урегулированию вопросов, касающихся «ценза оседлости» кандидатов.

Инициированы поправки в Закон «О миграции населения» в части дополнения его понятием «постоянное проживание на территории РК» – гражданин будет считаться постоянно проживающим в стране, если срок его непрерывного пребывания за пределами Казахстана не превышает 12 месяцев. При этом планируется установить конкретные категории граждан, для которых пребывание за рубежом не будет учитываться как прерывание постоянного проживания на территории РК (сотрудники дипломатической службы, лица, обу­чающиеся в учебных заведениях или получаю­щие лечение, либо находящиеся в командировке).

Предлагаемые поправки вызвали интерес у членов Экспертного совета Гульнар Аманжоловой и Манарбека Садуова. Будучи председателями территориальных избиркомов Павлодарской и Акмолинской областей соответственно, они на практике столкнулись с проблемами отсутствия четкого законодательного определения статуса постоянного проживания кандидатов в стране. При этом они выразили надежду, что предлагаемые поправки в миграционное законодательство устранят существующие проблемы.

Марат Когамов, комментируя выступление представителя МВД, добавил, что «ценз оседлости» необходим, а в контексте планируемых поправок в Закон «О миграции населения» нужно обеспечить их корреляцию с нормами законодательства о гражданстве РК.

По третьему вопросу глава ЦИК напомнил, что вопрос целесообразности введения запрета фото- и видеофиксации заполненного бюллетеня в день голосования был предметом детального обсуждения на втором заседании совета (в феврале 2023 года). Тогда был представлен международный обзор, широкая панорама мнений и подходов, весомых аргументов различных сторон. Тем не менее сошлись в одном – в важности принятия превентивных мер по поводу фото- и видеофиксации заполненного бюллетеня с целью исключения рисков нарушения тайны голосования и агитации в день выборов.

Эксперт Центра электорального обучения Академии государственного управления при Президенте РК, член Клуба молодых избирателей при ЦИК Мархабат Ибрайханова обратила внимание, что распространение фото или видео заполненного бюллетеня в день выборов является запрещенной агитацией. Это может быть использовано инфлюенсерами с целью влияния на исход выборов.

По мнению Бану Нургазиевой, запрет на фотографирование именно заполненного бюллетеня вводить нужно, поскольку это прежде всего обеспечение тайны голосования. Вместе с тем селфи с избирательных участков, демонстрирующие исполнение гражданского долга и призыв прийти проголосовать, напротив, явление абсолютно позитивное и никоим образом не противоречащее соблюдению тайны голосования.

Ее поддержала Снежанна Имашева, отметившая, что сохранение тайны голосования, закреп­ленной в Конституции страны, это не право, а обязанность. Поэтому вводить запрет на фото- и видеофиксацию заполненного бюллетеня однозначно нужно.

По итогам состоявшегося обмена мнениями члены Экспертного совета рекомендовали ЦИК изу­чить возможность установления запрета на фото- и видеофиксацию заполненного бюллетеня в день голосования.

В завершение заседания Нурлан Абдиров подчеркнул, что в основе деятельности Центризбиркома должно быть создание максимально благоприятных условий для избирателей через улучшение существующей электоральной практики, и сообщил, что все высказанные комментарии и предложения будут обобщены и тщательно проработаны.