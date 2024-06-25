Занятость населения: Алматы и Актюбинская область отстают от темпов

Правительство
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Премьер поручил акиматам регионов активизировать работу в данном направлении

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Меры по обеспечению устойчивой занятости в стране обсудили в ходе заседания под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

Согласно утвержденным Региональным картам занятости, в 2024 году планируется трудоустроить 948 тыс. казахстанцев. Самые низкие показатели исполнения предусмотренных планов зафиксированы в Актюбинской области (30%) и городе Алматы (30%). Олжас Бектенов отметил необходимость акиматам регионов активизировать работу в данном направлении.

Глава правительства подчеркнул, что на сегодня до 25% выпускников технического и профессионального образования работают не по специальности. Важно наладить взаимодействие с работодателями, в том числе путем цифрового мониторинга занятости с отслеживанием всех проектов, где нужна новая рабочая сила.

Особое внимание в ходе заседания было уделено вопросу трудоустройства казахстанцев за рубежом и защите прав граждан.

«Мы знаем такие факты, когда не выплачивались им заработные платы, не оказывались медицинские услуги, грубо нарушались контракты. Поэтому сейчас ведется работа по заключению соответствующих межправительственных соглашений. Уже сейчас надо систематизировать работу частных агентств, трудоустраивающих наших граждан за границей. Казахстанцы должны получать надежные гарантии по контракту», — подчеркнул премьер.

В рамках данной работы запланировано открытие Центров профессиональной и языковой подготовки в Восточно-Казахстанской, Туркестанской и Алматинской областях. Опыт регионов может быть в дальнейшем использован для обеспечения качественной занятости и повышения доходов населения.

Предполагается, что реализация мер по обеспечению занятости населения позволит создать к 2029 году 3,8 млн качественных рабочих мест.

 

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