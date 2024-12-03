Алматы – претендент на финал Лиги чемпионов УЕФА

Спорт
9
Аскар Бейсенбаев
специальный корреспондент

Крупнейший город Казахстана намерен принять финальный турнир футзальной Лиги чемпио­нов УЕФА сезона 2024⁄2025, сообщает пресс-служба АФК «Кайрата».

фото АФК "Кайрат"

«Алматинский «Кайрат» подал заявку на проведение Финала четырех, который состоится в мае будущего года. Напомним, в 2019 году Алматы установил рекорд по посещаемости Лиги чемпионов УЕФА в победном матче «Кайрата» против испанской «Барселоны». За той игрой на «Алматы Арена» наблюдали 12 090 зрителей – это самая посещаемая игра в истории клубных соревнований УЕФА», – написано на странице клуба в Instagram.

Такое заявление в клубе было сделано после успешного выступления в Хорватии в элитном раунде Лиги чемпионов УЕФА, где кайратовцы одержали победы во всех трех матчах в своей группе, набрав 9 очков из 9 возможных. Алматинцы в первой игре обыграли французский «Этуаль» со счетом 4:2, а во второй были сильнее и ховатского «Олмиссума» – 1:0.

Последний поединок в группе прошел в ночь с субботы на воскресенье и завершился очередной победой «Кайрата» над еще одним хорватским клубом – «Динамо» – со счетом 5:1. В этой игре первыми отличились хозяева площадки благодаря голу Даниеля Диканича. Потом счет сравнял наш игрок Реживандерсон. Далее хорваты допустили автогол. Ну а продолжили разгром «Динамо» кайратовцы Биржан Оразов, Алиссон и Занотто, забившие еще по одному мячу.

В другой группе в играх, проходивших в Испании, наш «Семей» завершил выступление в элитном раунде крупной победой над словенской командой «Лученец» – 8:1. К сожалению, дальше семейчане не прошли, уступив пальму первенства в этой группе действующему победителю Лиги чемпионов – местной «Пальме».

По итогам игр в элитном раунде стали известны все участники Финала четырех. Как мы и прогнозировали ранее, за звание чемпионов, помимо «Кайрата» и «Пальмы», будут сражаться еще один испанский клуб, «Картахена», а также португальский «Спортинг».

#Алматы #УЕФА #Лига чемпионов #футзал

Популярное

Все
В Приаралье строят солнечную и ветряную электростанции
Пространство для диалога и творчества
Стабильность и устойчивое развитие региона
В Туркестане прошел первый саммит «Aral-2024»
Предки Чингисхана из рода мугул
Шесть медалей уже есть
Вспоминая академика Сатпаева
Музыка сердца и строки души
Звездою севера явись!
Усатый нянь?! Это возможно
Садовая «глобализация»: удастся ли сохранить «грушовку верненскую»?
Осторожно: колючий агрессор!
Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее
На собственной «резине»: от Нижнекамска до Караганды
«Южный вектор» открыт для бизнес-предложений
Трудов высокая оценка
Казахстан и Россия: новые горизонты стратегического партнерства
«Мост дружбы»: казахстанская художница рассказала о подаренной Владимиру Путину картине
Владимир Путин прилетел в Астану
В Казахстане создаются кластеры высокого передела
Сегодня начинается государственный визит Президента России в Казахстан
Разбивавших машины и остановки вандалов наказали в Астане
Жилищная политика: обеспечить доступность прежде всего нуждающимся слоям населения
В 2024-м зарегистрировано более 17 тыс. случаев интернет-мошенничества
Регионы развивают связи и наращивают взаимодействие
В Караганде запустили новый казахстанский маркетплейс
Очередную трассу хотят сделать платной в Казахстане
Сохраняя беспристрастность и объективность
Опреснительный завод начали строить в Мангистау
Казахстан – Россия: стратегическое партнерство, обращенное в будущее
Мы – из Казахстана!
Ветер перемен на рынке кровельных материалов: Казахстан делает ставку на шифер
Казахской государственности – 12 веков, 12 столетий
Водителя арестовали из-за стикера на госномере в Жамбылской области
Второе рождение трассы
Продукцию из четырех областей везут на очередную ярмарку в Астану
Директоров школ и завучей в Караганде лишили доплаты
До золота рукой подать
Метель и гололед прогнозируются в Казахстане до пятницы
Больничный теперь не подделаешь
Адлет Барменкулов покидает пост президента КФФ
Мы будем привлекать инвестиции в туристическую отрасль ВКО для ее продвижения на международном уровне
Фуры двинулись в обход мегаполиса
Первый приговор по делу о вовлечении школьницы в секс-рабство вынесли в Кызылорде
На трассе Балхаш – Сарышаган задержали военного с крупной партией наркотиков
Арест, штрафы и лишение прав: участников беспредельного кортежа наказали в Конаеве
Студентов, пенсионеров и домохозяек в РК освободят от обязательного декларирования доходов
Казахстанских водителей предупредили о новом способе мошенничества
Шесть рейсов не могут вылететь из аэропорта Астаны
Нацбанк сообщил о переходе на международный стандарт ISO 20022
Президент подписал закон по вопросам реформирования жилищной политики
В Египте перевернулся автобус с туристами из Казахстана

Читайте также

Казахстанка завоевала серебро на юниорском этапе Кубка мира…
Названы имена кандидатов на пост президента КФФ
Школу тенниса хотели незаконно передать частникам в ЗКО
Сколько медалей завоевали казахстанские спортсмены на прошл…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]