Алматы – претендент на финал Лиги чемпионов УЕФА

«Алматинский «Кайрат» подал заявку на проведение Финала четырех, который состоится в мае будущего года. Напомним, в 2019 году Алматы установил рекорд по посещаемости Лиги чемпионов УЕФА в победном матче «Кайрата» против испанской «Барселоны». За той игрой на «Алматы Арена» наблюдали 12 090 зрителей – это самая посещаемая игра в истории клубных соревнований УЕФА», – написано на странице клуба в Instagram.

Такое заявление в клубе было сделано после успешного выступления в Хорватии в элитном раунде Лиги чемпионов УЕФА, где кайратовцы одержали победы во всех трех матчах в своей группе, набрав 9 очков из 9 возможных. Алматинцы в первой игре обыграли французский «Этуаль» со счетом 4:2, а во второй были сильнее и ховатского «Олмиссума» – 1:0.

Последний поединок в группе прошел в ночь с субботы на воскресенье и завершился очередной победой «Кайрата» над еще одним хорватским клубом – «Динамо» – со счетом 5:1. В этой игре первыми отличились хозяева площадки благодаря голу Даниеля Диканича. Потом счет сравнял наш игрок Реживандерсон. Далее хорваты допустили автогол. Ну а продолжили разгром «Динамо» кайратовцы Биржан Оразов, Алиссон и Занотто, забившие еще по одному мячу.

В другой группе в играх, проходивших в Испании, наш «Семей» завершил выступление в элитном раунде крупной победой над словенской командой «Лученец» – 8:1. К сожалению, дальше семейчане не прошли, уступив пальму первенства в этой группе действующему победителю Лиги чемпионов – местной «Пальме».

По итогам игр в элитном раунде стали известны все участники Финала четырех. Как мы и прогнозировали ранее, за звание чемпионов, помимо «Кайрата» и «Пальмы», будут сражаться еще один испанский клуб, «Картахена», а также португальский «Спортинг».