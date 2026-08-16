В Астане стартовал второй сезон ASTANA SPORT POWER FEST

Фото: Акимат Астаны

В Астане ко Дню спорта стартовал второй сезон городского спортивного проекта ASTANA SPORT POWER FEST. Фестиваль проходит в Центральном парке в районе Атырауского моста, передает Kazpravda.kz.

Фестиваль рассчитан на четыре этапа. Спортивные мероприятия будут проходить каждую субботу с 15 августа по 5 сентября с 17:00 до 20:00. Участие бесплатное.

Присоединиться к тренировкам и соревнованиям могут жители и гости столицы разных возрастов, в том числе люди с особыми потребностями.

«Программа включает открытые тренировки под руководством профессионалов, соревнования, конкурсы и интерактивные уличные игры. В рамках сезона также проходит уличный турнир «Мост», объединяющий любителей силовых дисциплин и армрестлинга», - сообщили в акимате Астаны.

Отдельное внимание уделено силовым видам спорта. Турнир «Мост» станет площадкой для поклонников стронгмена и армрестлинга.

ASTANA SPORT POWER FEST продлится до 5 сентября. Все мероприятия проходят в Центральном парке возле Атырауского моста.