Алматы скоро сможет принять до миллиона иностранных туристов
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Сергей Наговицын
Бюджет управления туризма города Алматы на 2023 год составляет 2 млрд 600 млн тенге. Из предусмотренной суммы на начало октября освоено 625 млн 800 тыс. тенге. До конца года планируется освоить 1 млрд 563 млн 300 тыс. тенге. Ожидается, что в текущем году часть средств будет снята из запланированного финансирования в связи с экономией и пересмотром подхода к организации и проведению мероприятий по некоторым направлениям организации туристической деятельности.