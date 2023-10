Алматы скоро сможет принять до миллиона иностранных туристов

Так, 104 млн 200 тыс. тенге останутся неизрасходованными, потому что в управлении решили не проводить форум по MICE (деловому туризму). Объясняют это тем, что, по мнению привлеченных экспертов, Алматы на сегодня еще не в полной мере готов широко развивать данное направление и существенно уступает столице в количестве и размерах конгресс-холлов, да и реконструкция воздушной гавани города не сильно располагает к приему гостей с целью пиара.

Еще 265 млн 700 тыс. тенге, которые планировалось направить на продвижение туристического продукта внутри государства и за рубежом, также не будут пот­рачены в связи с несостоявшимися конкурсами и пересмотром мероприятий. Плюс к этому экономия от проведенных государственных закупок составила в этом году 47 млн 800 тыс. тенге.

– В рамках реализации Плана развития Алматы на 2021–2025 годы за управлением туризма закреплены четыре целевых индикатора, – рассказала замес­титель руководителя управления туризма Акмарал Ещанова в ходе отчетной встречи с членами общественного совета города. – Это увеличение количества внутренних туристов: плановое значение – 872 тысячи человек; увеличение количества въездных туристов: плановое значение – 603 700 человек, плановый рост номерного фонда до 21 695 койко-мест, а также увеличение роста объемов инвестиций в отрасль: плановое значение – 146,8 миллиарда тенге. Плановые показатели по увеличению количества внутренних туристов и номерного фонда дос­тигнуты, по двум другим индикаторам работа продолжается.

В прошлом году туристичес­кий поток в Алматы составил порядка 1,8 млн человек. Из них треть приходится на иностранных туристов. Согласно данным Бюро по туризму города, за два первых квартала этого года наб­людается увеличение потока иностранных туристов на 72,6%, и на 24,6% – путешественников внутри страны.

– Очень многие на выходные приезжают из Астаны, Жамбылской и Туркестанской областей, Шымкента, – уточняет директор Бюро по туризму Алматы Камила Лукпанова. – Если говорить про ближнее зарубежье – это Россия, Узбекистан, Кыргызстан, Украина, Таджикистан. Дальнее зарубежье – это Индия, Турция, Южная Корея, оттуда сейчас тоже идет большой поток. Еще Германия, потому что у многих здесь остались родственники. Китай – особенно в свете открытия безвизового режима. Если вернуться к ближнему зарубежью, то цель приезда людей из России сложно просчитать. Одно можно сказать точно: мы стали очень популярны как минимум из-за шопинг-туров. Все едут закупаться теми брендами, которые от них ушли. Кроме того, мы отмечаем рост именно иностранных платежеспособных туристов, что нас тоже очень радует, но нам есть куда расти.

Одно из KPI, которое мы сейчас ставим, – попасть в рейтинги. В этом плане тесно работаем с Кazakh tourism, они действительно молодцы: размещают в международных СМИ различные спецпроекты, в том числе в Conde Nast Traveler, The Guardian, The Daily Telegraph. Алматы входит в одну из пяти дестинаций, которые уверенно развиваются. На сегодня, если смотреть с точки зрения маркетинга и продаж, то два наших бара в рейтинге 50 лучших баров мира (The World’s 50 Best Bars): это «Бармаглот» и «Огонек». Последний бар занял в рейтинге третье место! Мы «засветились» во всех международных изданиях как новое и весьма перспективное направление, – рассказала Камила Лукпанова.

В докладах управления и Бюро по туризму города Алматы был представлен портрет иностранного туриста. С этой целью в бюро занимались сбором информации в аэропорту, проводили опрос на информационных точках и, конечно, онлайн. По итогам исследования вышло, что средний возраст туриста, который приезжает в Алматы, 26–35 лет, зачастую он женат, но приезжает один. Большую часть денег тратит на билеты и проживание. Об Алматы узнает из поисковиков и соцсетей. Большинство туристов приезжают, чтобы отдохнуть или посетить друзей, но есть и деловые визиты. Главное, что люди проводят здесь около пяти дней и тратят 1 500 долларов минимум, 300–335 долларов в день.

Уровень удовлетворенности поездкой по результатам опроса составил 69,2%, в бюро считают, что это хороший процент, но намерены его увеличивать. Туристам нравится уникальное расположение Алматы: через 20 минут можно оказаться в горах, а в трех-четырехчасовой дос­тупности от города находятся несколько природных зон – степи и лесостепи, пустыни, ледники. Это позволяет увидеть разно­образие флоры и фауны. А чего стоят знаковые природные объекты – Чарын, Кольсай, Каинды! Все перечисленное дает возможность туристам получить сразу массу впечатлений в одном месте.

Алматы – город, который исторически объединил в себе нес­колько культур. Именно поэтому здесь представлена кухня не менее 20 народностей (казахская, уйгурская, дунганская, русская, грузинская, турецкая, китайская, корейская и другие). В каком-то смысле Алматы – это настоящий рай для гурмана. Город за свою историю видел многое, но сегодня он в большей степени является культурным центром нашей страны.

Есть в Алматы как уникальные природные локации – Медеу, Шымбулак, алматинский терренкур, роща Баума, так и знаковые места на широкий вкус и пристрастия путешественников – театры, музеи, памятники архитектуры позапрошлого века, советской эпохи или, например, Зеленый базар, олицетворяющий симбиоз классического восточного рынка с современной культурой масс-маркета.

Что не нравится путешественникам? Отсутствие информации на иностранных языках, привычных для них инструментов по навигации, стихийная торговля, попрошайки на улицах. Есть жалобы по поводу уровня личной безопасности и освещенности улиц. Не дотягивает до пятерки качество сервиса и экскурсионное обслуживание, такси, а также объекты размещения – в плане представленности привычных сетевых гостиничных комплексов. Отмечается также низкое качество онлайн-сервисов бронирования, экскурсий, отсутствие единого реестра лицензированных гидов-экскурсоводов в открытом доступе, единого событийного календаря.

Для решения текущих проблем управлением и Бюро по туризму предусмотрен план действий. В 2025 году завершится строительство нового терминала аэропорта с увеличенной пропускной способностью с 7 до 14 миллионов человек. В городе планируется открытие музея современного искусства, конгресс-центра площадью 70 тыс. кв. м, концертного зала на 11 тыс. зрителей. Идет поэтапное расширение курортов «Шымбулак», «Бутаковка», реконструкция горнолыжной базы «ЦСКА».

В ближайших планах управления – унифицировать брендинг города, внедрить лицензирование и сертификацию отдельных профессий (гиды, гиды-проводники, экскурсоводы) на платформе Guides.Кazakhstan.travel совместно с АО «НК «Kazakh tourism», привлечь к сотрудничеству международные организации UNWTO, WTTC, Swiss Hotel Hospitality Management Academy, Michelin Guide, провести инвентаризацию туробъектов с дальнейшей интеграцией в туристические сервисы. В настоящее время идут формирование стандартов гостеприимства пос­редством фасилитационных сессий, внедрение единой туркарты Almaty PASS, улучшение работы инфоточек и предоставления услуг консультантами.

В результате к 2025 году количество иностранных туристов должно вырасти до 450 тыс. человек, что принесет городу 260 млрд тенге, а к 2030-му планируется, что Алматы посетит один миллион иностранных туристов.