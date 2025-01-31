Альпинист Юрий Лукьянов первым среди соотечественников поднялся на все высочайшие вулканы семи континентов

Страсть к горам, увлечение альпинизмом у Юрия Лукья­нова еще со школы. И как выяснилось, на всю жизнь. Ознакомительные походы в горы сменились серьезными занятиями в студенческой секции альпинизма. Получение спортивного разряда кандидата в мастера спорта только добавило упорства и желания двигаться дальше. Пос­ле получения неофициального титула «Снежный барс», которое присуждалось альпинистам, совершившим восхождения на все семитысячники СССР, захотелось расширить географию восхож­дений, пополнив список горами, расположенными на разных континентах.

фото из личного архива

В списке альпинистов, завершивших программу «Семь вулканов», имя Юрия Анатольевича значится под номером 49. Официальный список восходителей, с указанием даты завершения проекта и финального объекта, ведет Джеймс Стоун. В списке тех, кто взошел на семь вершин и вулканов самый молодой альпинист – 35-летний индус Сатьяруп Сиддханта, а самый возрастной – 71-летний канадец Теодор Фэйрхерст. Юрий Лукьянов выполнил программу в 63.

Программа «Семь вулканов» стартовала больше 20 лет назад. И с тех пор число заядлых путешественников, стремящихся побывать на реальных вулканах, где по-настоящему имеются кратеры (как минимум с 300-метровыми возвышениями) и центры извержения лавы, только растет.

В проект включены семь вершин, начиная от самой высокой – Охос Дель Саладо (Южная Америка, Чили), высота которой 6 893 м, и до самой низкой – Сидлей (Антарктида) высотой 4 181 м. А еще в списке значатся Килиманджаро (Африка, Танзания), высотой 5 895 м; Орисаба (Северная Америка, Мексика), 5 700 м; Демавенд (Азия, Иран), 5 671 м; Эльбрус (Европа, Россия) высотой 5 642 м и Гилуве (Австралия, Океания, остров Новая Гвинея) высотой 4 368 м. Отметим, Юрий завершил свою программу «Семь вулканов» восхождением на вулкан Орисаба – наивысшую точку Мексики.

Кстати, в очередное путешест­вие он отправился с дочерью. Заинтригованная папиными рассказами 19-летняя Каролина решила вначале подняться на Сидлей, чтобы побывать в точке пересечения оси вращения Земли в Южном полушарии. Отпустить девушку одну, хоть и в составе экспедиции на Полярное плато Антарктиды, родители ранее не решились. Так что Юрий Анатолье­вич повторил свое прошлогоднее восхождение теперь уже в компании дочери.

Вулкан Сидлей имеет правильную пирамидальную форму и считается не очень сложным для горовосходителей. Чтобы подняться до кратера, предстоит пройти интересный и разнообразный маршрут. Он пролегает по лесам, альпийским лугам, постепенно переходя в достаточно крутые снежные, а далее покрытые льдом склоны. Так что прогулкой по горным склонам восхождение точно не назовешь, учитывая, что подъем – в связке, в ход идут ледорубы, кошки и прочее альпинистское снаряжение. Да и совершают его в крепкий мороз и метель. К слову, третьим в связке отца и дочери на восхождении был Галымжан Куспанов – первый этнический казах, поднявшийся на Сидлей.

– Изначально Каролина планировала только подъем на Сидлей, но вдруг заинтересовалась вулканом Орисабой, восхождение на который значилось в моей прог­рамме путешествия, – рассказывает Юрий Лукьянов. – Так, в течение двух недель мы поднялись на два вулкана. Я не стал отговаривать дочь, хотя с погодой нам не очень повезло. Дул сильный ветер, мела метель, под ногами – жесткий снег. Даже переживали, что наш подъем затянется, пока погода восстановится. День провели в палатках в ожидании. К счастью, потом природа утихомирилась. Сильный мороз не в счет в таких случаях. Для этого у всех членов экспедиции соответствующая экипировка, за наличием которой строго следят организаторы похода. А вот на кратере погода вообще была отличная.

Экспедиция на Орисабу занимает четыре дня. В предгорье горовосходителей доставляют на автомобилях. Четыре часа в пути от столицы – и вот она, самая высокая гора вулканического происхождения Северной Америки.

Сутки предусмотрены на акклиматизацию, включающую обязательный подъем на невысокую возвышенность – своего рода тренировка перед марш-броском на вулкан. Восхождение на него начинается в два часа ночи. Почему ночью? Чтобы максимально ближе к вершине встретить рассвет, насладившись невероятной красотой пейзажа, озаренного первыми лучами солнца. И засветло спуститься вниз.

Движение группа начинает в темноте, подсвечивая себе дорогу мощными фонариками. В начале пути подъем пологий, несложный, да и подниматься в горах всегда легче, чем спускаться вниз. К тому же силы еще не растрачены, и хорошая концентрация внимания помогает сосредоточиться на каждом шаге, быть предельно внимательным и осторожным.

– Ночные старты – обычная практика при таких восхождениях, – поясняет Юрий Лукья­нов. – К вечеру может погода испортиться, поднимается сильный ветер. Отправляясь в путь ночью, удается сэкономить световой день. В темноте проходим маршрут попроще, а потом, когда начинаются скалы, уже светает. Получается, как бы больше времени для того, чтобы совершить само восхождение и засветло вернуться в палаточный базовый лагерь. Да и больше времени есть на то, чтобы спокойно провести минут двадцать на вершине, достать из рюкзака флаг страны, сделать фотографии на вершине, перекусить и выпить чашку горячего чая. А то и записать видео, отправив во Вселенную эмоции восторга и удовлетворения собой.

На этот раз было три связки по три человека. Это все люди из разных стран мира, для которых подъем на вулкан продиктован желанием вписать еще одну вершину в свой сторис путешест­венника. А еще – выплеснуть адреналин. Кроме эмоциональных всплесков горы способствуют развитию уверенности в себе, преодолению стрессов и улучшению физической формы.

У Юрия Лукьянова ушло чуть больше 20 лет на то, чтобы выполнить программу «Семь вулканов». А началось все в 2003 году с восхождения на вулкан Килиманджаро, ставший первой вершиной, расположенной за рубежом.

– Шесть из семи кратеров, на которых я побывал, потухшие, или спящие, как принято называть давно не извергавшиеся вулканы, – рассказывает Юрий Лукьянов. – В них нет никакой активности. А вот иранский Демавенд живой. Его дыхание ощущается еще на подходе к кратеру. Видны струи пара, как будто дымка стоит вокруг. И отчетливый запах сероводорода. Это климатически очень холодная точка мира, но на вершине снега нет и явственно ощущается исходящее тепло.

После восхождения на Орисабу программа «Семь вулканов» для Юрия Лукьянова закрыта, как прочитанная книга. Теперь он поставил перед собой цель завершить программу «Семь вершин», которая предполагает восхождение на семь самых высоких вершин мира. На шести из них альпинист уже побывал. Осталась одна, но зато какая!

Отправиться на Эверест, или Джомолунгму – высочайшую вершину на Земле, расположенную в Гималаях, Юрий Анатольевич планирует в следующем году. С этой горой он уже знаком. Несколько лет назад ездил на Эверест, чтобы увидеть максимально близко, ощутить и прикоснуться. Тогда удалось дойти до третьего лагеря – а это 7 400 м над уровнем моря.

Летом позапрошлого года Юрий Анатольевич взошел на Макалу – пятый по высоте восьмитысячник мира. И уверен, что тем самым стал на шаг ближе к заветной мечте об Эвересте. В текущем году в его программе путешествий значится экспедиция в Непал, на вершину Дхаулагири высотой 8 167 м. А там уже можно смело и на Эверест держать курс.